هذه العبارات لا ينبغي أن تقوليها لامرأة مصابة بسرطان الثدي

من الطبيعي أن نشعر بالحزن عندما نعلم أن امرأة عزيزة علينا أصيبت بسرطان الثدي، ويمكن لهذا الخبر أن يجعلنا نعجز عن انتقاء الكلمات حتى عندما يكون لدينا أفضل النوايا، لذلك من السهل أن نقع في زلة لسان تشعر هذه المرأة بالحزن والسوء.

بعض خبراء علم النفس، سألوا ناجيات من سرطان الثدي عما ينبغي ألا يسمعنه من الأشخاص القريبين منهن أو من صديقاتهن، فكانت هذه النتيجة.

“أنا آسفة”

الرد الأولي والشائع عندما تخبرك امرأة أنها مصابة بسرطان الثدي هو “أنا آسفة”، ولكن يجب أن نعلم أن أحد آخر الأشياء التي تريدها أو تحتاجها امرأة تم تشخيص إصابتها بالسرطان مؤخرا هو الشفقة، إنها تواجه ما يكفي من عواطفها، وليس من المفيد تقديمها لها بمشاعرك، وبدلا من ذلك، حاولي أن تقدمي الدعم الذي تحتاجه، كوني سفيرة للأمل ولا تستعملي كلمات سلبية، كوني الصديقة التي عندما تراك تشعر بالسعادة، هذا ما نصح به موقع everviolet.

“صديقتي مصابة بسرطان الثدي لكنها الآن بخير”

هناك العديد من أنواع سرطان الثدي والعمليات الجراحية والعلاجات، ولا يشير سرطان الثدي إلى مرض واحد موحد، بل هناك 4 أنواع رئيسية، مع 12نوعا نادرا، لكل منها تشخيصه وعلاجه، ولكل امرأة استجابة فريدة لها، احتفظي بقصص الآخرين لنفسك ما لم يسألها أحد الأصدقاء تحديدا، لأنك لا تريدين إعطاء أمل زائف، أو جعلها تشعر بالضيق إذا كانت تكافح أكثر من شخص آخر، وفق موقع sheknows

“أنت لا تبدين مريضة”

التعليقات مثل هذه شائعة جدا ومحبطة للغاية، تخيلي وقتا أصبت فيه بنزلة برد وشعرت بالضيق، لكنك تبدين جيدة، إنه مشابه للأشخاص المصابين بالسرطان، قد يبدون على ما يرام ويشعرون بالفزع، أو يشعرون بالرضا ولكنهم يبدون متعبين، لذلك لا تفترضين أن امرأة مصابة بسرطان الثدي تشعر بصحة جيدة بناء على مظهرها، إذا كنت تريدين حقا معرفة أحوالها، فمن الأفضل أن تقولي لها “تبدين جيدة اليوم. كيف تشعرين؟” حسب موقع goodhousekeeping

“صديقتي ماتت بالسرطان”

عبارة مثل هذه تبدو وكأنها لكمة في القناة الهضمية لشخص مصاب بالسرطان، من الطبيعي أن تفكر في الأشخاص الذين تعرفهم والذين مروا بتجربة مماثلة وربما تريد أن تخبر هذا الشخص أنك تفهم خطورة الموقف، لكن لا أحد مصاب بالسرطان يريد أن يتذكر أنه قد يموت.

“كيف حالك؟”

قد يفاجئك هذا، لأنك قد تشعرين أن هذا النوع من العبارات يظهر اهتمامك، ولكن هنا تكمن المشكلة، يقول الدكتور أندرسن: “يصبح الأمر مزعجا حقا بعد فترة أيضا، ضعي في اعتبارك أن هذه المريضة ربما لا تشعر بالرضا، وطرح هذا السؤال يذكرها فقط بمرضها، وفق ما نشر في موقع yahoo

“هل سيتساقط شعرك؟”

من أكثر الأسئلة التي يجب ألّا تطرحيها على المصابة بسرطان الثدي عن قصد أو عن غير قصد، صحيح أن العلاج الكيميائي قد يكون لفترة قصيرة وفي مراحله الأولى، وقد لن يتساقط شعرها بكثرة لكن هذا السؤال سيؤثر سلبا على نفسيّتها، بحسب موقع jamalouki.