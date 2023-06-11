هذه العقوبة المترتبة عن الغش في شهادة البكالوريا

يعتبر الغش في شهادة البكالوريا جنحة يعاقب عليها بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية من 100 ألف دج إلى 300 ألف دج

وأكدت المفتشة المركزية بوزارة التربية، سامية منصوري، أن ظاهرة الغش في الإمتحانات خاصة شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط يعاقب عليها القانون رقم 20_06 الصادر سنة 2020.

وأوضحت المفتشة خلال نزولها ضيفة ببرنامج “ضيف الصباح” أن هذا القانون يعتبر ظاهرة الغش في الامتحانات جنحة تعرض التلميذ إلى الإقصاء من الإمتحانات لمدة عشر سنوات وكذا عقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 100ألف دج إلى 300ألف دج.

وأشارت سامة منصوري إلى أن العقوبة قد ترتفع من خمس إلى عشر سنوات سجن بالنسبة لمؤطري الإمتحانات وبغرامة مالية من 500ألف دج إلى مليون دج.

وأوضحت ضيفة الصباح أن القانون يعاقب أيضا المتورطين في تسريب أسئلة ومواضيع الإمتحانات كاشفة أن وزارة التربية اتخذت كافة التدابير والاحتياطات لمنع تسريبها منذ نقلها من الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات وإلى غاية وصولها إلى مراكز الإمتحانات حيث مصالح الأمن تضمن تأمينها.

كما طمأنت المتحدثة في معرض حديثها عن مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 التي انطلقت هذا الأحد أنها لن تخرج عن المقرر الدراسي معتبرة السنة الدراسية 2022-2023 من أفضل السنوات كونها تميزت بالهدوء والاستقرار.