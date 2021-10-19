هذه الفئة تطالب برفع هامش الربح في مادة الحليب

طالب منتجو شعبة الحليب بالتدخل العاجل لوزير الفلاحة من أجل إيجاد حل لانشغالاتهم خاصة ما تعلق بهامش الربح الخاص بمحولي الحليب والذي يعتبر حسبهم “ضعيفا”.

ودعت كنفيدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين في بيان لها، الإثنين، إلى تدخل وزير الفلاحة والتنمية الريفية من أجل إيجاد حل لانشغالاتهم.

وخلال هذا الاجتماع، عرض محولو الحليب انشغالاتهم من بينها مسألة الهامش “التي لم تتوقف عن التراجع مما يتسبب في خسارة فادحة قد تؤدي بالمؤسسة إلى الشلل”، حسب الكنفيدرالية.

وفي هذا الصدد، طلب هؤلاء المنتجون “مجددا تدخل وزير الفلاحة لإيجاد حل عاجل لهذه المشكلة”.

وأشارت الكنفيدرالية إلى أن هذا الاجتماع الذي عقد مع الممثلين الجهويين لشعبة الحليب يأتي بعد أيام قليلة من اجتماعهم مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية بحضور ممثلين عن منتجي حليب الأكياس.

وكان الهدف من الاجتماع مع الوزير، وفقا لبيان الكنفيدرالية، عرض العراقيل الموجودة خلال عملية إنتاج الحليب.

وذكرت الكنفيدرالية أنه خلال اجتماعهما الأخير “أظهر الطرفان ثقتهما في إيجاد حلول عادلة ونهائية لشعبة الحليب”.