هذه الفرق الصاعدة والنازلة إلى الرابطة الثانية

الرابطة الوطنية الثانية هواة

رسّمت فرق مولودية باتنة، أولمبي أقبو، نجم القليعة، وداد مستغانم، أولمبيك المقرن وشباب قير العبادلة صعودها إلى الرابطة الوطنية الثانية هواة لكرة القدم، بعد تتويجها بلقب مجموعتها، بعضها بجدارة واستحقاق والبعض الآخر بصعوبة كبيرة.

في المجموعة الشرقية، فرض فريق مولودية باتنة منطقه في مجموعته، وحل في المركز الأول بفارق شاسع عن أقرب الأندية إليه نادي فوبور قسنطينة بـ11 نقطة كاملة.

وخلال 30 جولة خاضها أصحاب الزي الأبيض والأسود، جمع 60 نقطة من خلال فوزه في 19 مباراة، مقابل ثلاثة تعادلات وثماني هزائم، سجل خط هجومه 72 هدفا، فيما اهتزت شباكه بـ 37 هدفا، بفارق 35 هدفا.

المجموعة الوسطى الشرقية، توج بلقبها أولمبي أقبو بفارق عشر نقاط كاملة عن وصيفه شباب جيجل، جمع فريق أولمبي أقبو خلال 30 جولة 73 نقطة، حقق الفوز في 23 مباراة، مقابل أربعة تعادلات وهزيمتين، سجل خط هجومه 68 هدفا، وتلقت شباكه 14 هدفا، بفارق 54 هدفا.

وفي المجموعة الوسطى الغربية، لم يعرف عن هوية البطل إلا في آخر جولة، وتوج بلقبها نجم القليعة برصيد 69 نقطة بفارق نقطة فقط عن المطارد المباشر شبيبة الأبيار.

خاض نجم القليعة 30 جولة، حقق الفوز في 20 مباراة مقابل تسعة تعادلات وخسارة واحدة، سجل خط هجومه 47 هدفا، وتلقت شباكه 13 هدفا، بفارق زائد 31 هدفا.

في المجموعة الغربية، حفظ فريق وداد مستغانم درس الموسم الماضي جيدا، فبالرغم من خسارته ورقة الصعود في الجولة ما قبل الأخيرة لمصلحة جاره الترجي، هاهو هذا الموسم يفرض مكانته كفريق لا يقهر، بتحقيقه الصعود بفارق كبير جدا 15 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه شباب تيغنيف.

حصد فريق وداد مستغانم خلال 30 جولة 74 نقطة، فاز في 24 مباراة مقابل أربعة تعادلات وهزيمة واحدة، سجل خط هجومه 82 هدفا، وتلقت 16 هدفا، بفارق 66 هدفا.

مجموعة جنوب غرب، توج بلقبها فريق شباب قير العبادلة، برصيد 78 نقطة، مقابل 47 نقطة، لفريق شباب أدرار، وخلال 30 جولة، حقق فريق شباب قير العبادلة الفوز في 26 مباراة مقابل أربع هزائم دون أن يسجل أي تعادل، سجل خط هجومه 74 هدفا، فيما تلقت شباكه 15 هدفا، بفارق 59 هدفا.

أخيرا، في مجموعة جنوب شرق، توج باللقب فريق أولمبيك المقرن، التابع لولاية وادي سوف، برصيد 79 نقطة بفارق أربع نقاط عن مطارده المباشر وصاحب كأس الجزائر لسنة 2000 شباب بني ثور.

ولعب أولمبيك المقرن 30 جولة، فاز في 25 مباراة، تعادل في أربع مباريات وخسر مباراة واحدة، سجل خط هجومه 71 هدفا، فيما تلقت شباكه 20 هدفا، بفارق 51 هدفا.

وستعوض هذه الفرق في الرابطة الثانية الأندية الستة النازلة إلى قسم ما بين الجهات، وقبل الجولة الختامية المقررة نهاية الأسبوع المقبل، نزلت خمسة أندية رسميا إلى الدرجة الثالثة. ويتعلق الأمر بكل من حمراء عنابة وشبيبة سكيكدة واتحاد الشاوية عن مجموعة وسط شرق، سريع غليزان ووداد تلمسان عن مجموعة وسط غرب، فيما سيتم التعرف على الفريق الثالث في الجولة الختامية.