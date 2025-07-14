هذه الفوائد القصوى لقروض الاستهلاك والإسكان و”الليزينغ”

سارية المفعول لدى البنوك خلال النصف الثاني من سنة 2025

أصدر بنك الجزائر مذكرة بتاريخ 30 جوان 2025، تتضمن تحديد الحدود القصوى لأسعار الفائدة المفرطة المطبقة على مختلف فئات التمويل البنكي خلال النصف الثاني من السنة الجارية، تستند إلى التعليمات رقم 08-16 المؤرخة في 1 سبتمبر 2016، المعدّلة والمكمّلة، لاسيما المادتين 13 و14، والتصريحات التي قدّمتها البنوك والمؤسسات المالية بشأن معدلات الفائدة الفعلية الإجمالية المسجّلة خلال النصف الأول من سنة 2025.

وحسب وثيقة صادرة عن بنك الجزائر بتاريخ 30 جوان 2025، موقعة من طرف عبد الحميد بولودنين، مدير عام القروض والتنظيم البنكي، يتم تحديد الحدود القصوى لأسعار الفائدة المفرطة التي تطبق على مختلف فئات التمويل في النصف الثاني من سنة 2025، وذلك بناء على التعليمات رقم “08-16” المؤرخة في 1 سبتمبر 2016، والمتعلقة بكيفية تحديد أسعار الفائدة المفرطة، والتي تم تعديلها وتكملتها، بما في ذلك المادتين 13 و14.

وتستند هذه القرارات إلى التصريحات التي قدمتها البنوك والمؤسسات المالية حول معدلات الفائدة الفعلية الإجمالية للنصف الأول من سنة 2025، والتي تتضمن البيانات التي تم جمعها من مختلف الهيئات المعنية.

وفيما يتعلق بقروض الاستكشاف، بلغ معدل الفائدة الفعلي المتوسط لهذا الصنف 7.87 بالمائة، في النصف الأول من سنة 2025، في حين أن الحد الأقصى لسعر الفائدة المفرطة المطبق في النصف الثاني من نفس السنة يعادل 8.66 بالمائة.

وفيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية، بلغ المعدل المتوسط للفائدة في النصف الأول من 2025 ما يصل 9.61 بالماىة، وقد تم تحديد الحد الأقصى لسعر الفائدة المفرطة بـ10.57 بالمائة، أما القروض قصيرة الأجل، فكانت معدلات الفائدة عليها تعادل 6.36 بالمائة خلال النصف الأول من 2025، والحد الأقصى لسعر الفائدة المفرطة بالنسبة لهذه الفئة هو نفس النطاق تقريبا وتحديدا 6.99 بالمائة.

أما بالنسبة للقروض متوسطة الأجل، فقد بلغ المعدل المتوسط للفائدة للقروض متوسطة الأجل 5.74 بالمائة في النصف الأول من السنة، بينما تم تحديد الحد الأقصى لسعر الفائدة المفرطة في هذه الفئة بـ6.32 بالمائة، وفيما يتعلق بالقروض طويلة الأجل، فقد كان معدل الفائدة على القروض طويلة الأجل يعادل 6.86 بالمائة في النصف الأول من 2025، وتم تسقيف الحدود القصوى لسعر الفائدة المفرطة لهذه الفئة بـ7.54 بالمائة.

وبخصوص قروض الإسكان فقد حددت معدلات الفائدة على التأجير المالي بـ6.86 بالمائة في النصف الأول من 2025، وتم تسقيف حدود لسعر الفائدة المفرطة لهذا النوع من التمويل بـ 7.54 بالمائة، وبخصوص قروض الإيجار ليزينغ، فقد تم تحديد المتوسط بـ10.36 بالمائة أما الحدود القصوى لأسعار الفائدة المفرطة بالنسبة لهذا التمويل فقد عادل 11.39 بالمائة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم سوق التمويل البنكي وضمان استقرار النظام المالي، كما تهدف إلى الحفاظ على الشفافية والعدالة في تحديد أسعار الفائدة المفرطة التي يتم تطبيقها على مختلف القروض والخدمات المالية في الجزائر.