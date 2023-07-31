هذه القصة الحقيقية وراء دخول نجوى كرم موسوعة “غينيس”

أثارت الفنانة اللبنانية نجوى كرم تفاعل الجمهور بسبب دخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية بفستان حفلها، وأصبحت صاحبة رقم أطول رداء في العالم.

واحتفلت النجمة اللبنانية مؤخراً بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية في حفلها الأخير في مهرجان جرش في الأردن، وذلك بعدما ارتدت أطول رداء “كيب” في العالم، ونشرت موسوعة غينيس بياناً حول تحطيم نجوى كرم هذا الرقم.

وقالت الموسوعة”نجوى كرم واحدة من أكثر المطربات المحبوبات في المنطقة العربية، حققت إنجازًا رائعًا بتحطيم الرقم القياسي لأطول رداء، حيث بلغ حجم الثوب 182.7 قدمًا (55.7 مترًا).”

وكشف برنامج “إي تي بالعربي” عدة كواليس وراء تصميم فستان نجوى كرم ووراء دخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وتحدث كيش جين، مصمم الرداء “كيب” القياسي، عن كواليس تصميمه، وقال إنه اختار أن يكون الرداء من قماش خفيف من أجل سهولة الحركة، مع الجلد الأبيض والذهبي من الأعلى.

وقال كيش أن نجوى كرم لديها دراية كبيرة بالموضة والأزياء ووصفها بأيقونة للموضة، وكان لديها أفكار عديدة في الفستان القياسي، وأشار إلى أن فكرة الفستان كانت من جمهور نجوى كرم في الأردن منذ عام، وخططوا لاستقبالها بهذه الطريقة المميزة في المهرجان.

وكشف كيش جين أن الجمهور اقترح عليه تنفيذ أطول كيب في العالم من أجل دخول نجوى كرم موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وبالفعل بدأ في العمل على عدة تصميمات واقترحها على نحوى كرم والجمهور قبل أن يستقر على التصميم الذي ظهرت به في الحفل.

وتولى الجمهور جميع الترتيبات الخاصة بدخول الفستان موسوعة غينيس من أجل مفاجأة نجوى كرم وإسعادها في زيارتها بالأردن.

وكشف أن السر وراء طول الرداء 55.7 متر، هو حساب عدد سنوات نشاط نجوى كرم في الفن مع عدد ألبوماتها، وأن نسبة فاصل 7 ترمز إلى عدد أغاني ألبوم “كاريزما” الأخير، وكشف أنه تم تدوين كلمة “كاريزما” بالعربية على الفستان أيضاً باللون الذهبي.