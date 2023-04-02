هذه القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات في الجزائر

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش عن القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات في الجزائر.

وفي تصريح لوكالة الأنباء أوضح ركاش أن قطاع الصناعة يأتي في المقدمة بـ 862 مشروعا، متبوعا بكل من البناء والأشغال العمومية بـ 233 مشروعا، النقل بـ223 مشروعا.

ليليه قطاع الخدمات بـ95 مشروعا، الفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات بـ95 مشروعا، ثم المشاريع السياحية بـ52 مشروع، اضافة إلى 45 مشروع في قطاع الصحة.

وأكد المسؤول ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الوكالة منذ نوفمبر الماضي إلى أكثر من 1600 مشروع، بقيمة تتجاوز 553 مليار دج.

وأوضح ركاش أنه في الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2022 إلى 23 مارس الماضي، سجلت الوكالة 1605 مشروعا استثماريا، من شأنها استحداث 41765 منصب شغل، فيما كان عدد المشاريع المسجلة إلى غاية 19 يناير الماضي 852 مشروعا.

وبلغ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية 43 مشروعا، من بينها 11 مشروعا استثماريا أجنبيا مباشرا، 21 مشروعا في إطار شراكة مع جزائريين و11 مشروعا كبيرا من قبل مستثمرين وطنيين، وفق المدير العام.

كما كشف ركاش عن “مفاوضات متقدمة” بين الوكالة ومستثمرين أجانب، من بينهم مؤسسات كبرى تواصلت مع الوكالة عبر الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في العديد من الدول.

في سياق متصل، أعلن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن استفادة 393 مشروعا في طور الإنجاز من تمديد آجال الامتيازات الممنوحة وذلك لتسريع دخولها مرحلة الإنتاج، لافتا إلى أن التمديد يتراوح بين 6 أشهر وسنة.

ويدخل ذلك، وفق ركاش، في إطار تطهير مدونة الاستثمارات الموروثة من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، حتى يتم السماح لهذه المشاريع بالدخول حيز الاستغلال.