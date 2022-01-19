هذه المجموعة تهمّ فوج “الخضر”

يهمّ ترتيب المجموعة الرابعة وتأهّل فريقَي نيجيريا ومصر، إلى حدّ كبير، الفوج الخامس الذي يضمّ المنتخب الوطني الجزائري.

ونُشير هنا إلى مقابلات الدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022.

جاء ذلك بعد اختتام مقابلات دور المجموعات للفوج الرابع، سهرة الأربعاء. ووفقا لِما نصّت عليه قرعة البطولة الإفريقية التي سُحبت في تاريخ سابق.

وأنهت نيجيريا دور المجموعات بِفوز حصيلته (2-0) على غينا بيساو، وعن الفوج ذاته، انتصرت مصر على الجار السوداني بِنتيجة (1-0).

وتشكّل جدول ترتيب الفوج الرّابع بِصفة نهائية كالتالي:

1- نيجيريا 9ن

2- مصر 6ن

3- السودان 1ن

4- غينيا بيساو 1ن

واستنادا إلى هذا الترتيب، تأهّل منتخبا نيجيريا ومصر إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا. بينما أُقصي فريقا السودان وغينيا بيساو.

ولا يُمكن لِمنتخب السودان الاستفادة من امتياز أحسن رتبة ثالثة، لأن رصيده من النقاط لا يكفي لِبلوغ هذه الغاية، حيث توجد 5 منتخبات من الأفواج الأخرى تملك 3 نقاط على الأقل. مع رصد المُنظّمين لِأربع تأشيرات فقط.

وفي ثمن النهائي، تتبارى نيجيريا مع ثالث ترتيب المجموعة السادسة، أو الفوج الخامس الذي يضمّ الجزائر (في حال تأهّل “الخضر”). بينما تلعب مصر مع مُتصدّر ترتيب المجموعة الخامسة.

وتتصدّر كوت ديفوار ترتيب الفوج الخامس بِرصيد 4 نقاط، وتأتي خلفها غينيا الاستوائية بِمجموع 3 نقاط، وتتموقع سيراليون ثالثة بِنُقطتَين، وتشغل الجزائر المركز الرابع بِنقطة واحدة.

ويُواجه “محاربو الصحراء” منتخب كوت ديفوار في مشهد إسدال ستار دور المجموعات، مساء هذا الخميس، وتتبارى غينيا الاستوائية مع سيراليون. مع الإشارة إلى أن أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي مُطالبون بِالفوز على “الفيلة”، للمرور إلى الدور ثمن النهائي.

وفي حال تأهّل “الخضر” بِحيازة المركز الثاني، فسيُواجهون متصدّر ترتيب الفوج السادس.

وتملك غامبيا ومالي رصيد 4 نقاط في ريادة المجموعة السادسة، وتشغل تونس المركز الثالث بِمجموع 3 نقاط، وتتموقع موريتانيا في المركز الرابع بِلا شيء.

وتلعب غامبيا مع منتخب تونس في الجولة الأخيرة سهرة هذا الخميس، بينما تُواجه مالي منتخب موريتانيا.