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جواهر
7 ذكور و3 إناث

هذه المرأة دخلت موسوعة غينيس بإنجابها 10 توائم دفعة واحدة!

جواهر الشروق
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هذه المرأة دخلت موسوعة غينيس بإنجابها 10 توائم دفعة واحدة!

دخلت سيدة من جمهورية جنوب إفريقيا، الثلاثاء، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد إنجابها 10 توائم دفعة واحدة.

وبحسب ما أفادت وكالة الأناضول فإن “جوزيامي ثامارا سيثول” البالغة من العمر 37 عاما، وضعت 10 أطفال، 7 ذكور و3 إناث، في أحد المستشفيات بمقاطعة غوتنغ.

وأضافت بأن الأم وصغارها في حالة جيدة، مشيرة إلى أن العائلة لديها طفلتين توأم أيضا بعمر السادسة.

وأعربت سيثول في تصريحات صحفية، عقب الولادة، عن دهشتها من تحطيم الرقم القياسي العالمي، حيث أنها كانت تترقب إنجاب 8 أطفال بحسب نتائج التصوير بالموجات فوق الصوتية.

في ذات السياق قال البروفسور “ديني ماويلا”، نائب عميد كلية الطب بجامعة أفاكو ماكغاثو للعلوم الصحية، إن هذه الحالة نادرة جدا، وتنتج عن خضوع الأم لعلاجات الخصوبة بشكل عام.

ولفت الطبيب إلى أن الصغار سيمكثون عدة أشهر في الحواضن نظرا لمرحلة الحمل عالية الخطورة التي مرت بها الأم.

ومع إنجابها 10 توائم، حطمت سيثول الرقم القياسي الذي سجلته حليمة سيسي (25 سنة) من مالي قبل أكثر من شهر.

ووفق بيان سابق لوزارة الصحة في مالي، جرى نقل المواطنة سيسي إلى المغرب في 30 مارس الماضي، للإشراف على متابعة حالتها قبل الولادة، بعدما أظهر التشخيص الأولي في باماكو أنها حامل بـ7 توائم، لكنها وضعت 9 في 4 ماي الماضي.

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التعليقات
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  • ب. محمد

    {...وَفِي ٱلۡأَرۡضِ ءَايَٰتٞ لِّلۡمُوقِنِينَ (20) وَفِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ أَفَلَا تُبۡصِرُونَ (21) وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزۡقُكُمۡ وَمَا تُوعَدُونَ (22) فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ إِنَّهُۥ لَحَقّٞ مِّثۡلَ مَآ أَنَّكُمۡ تَنطِقُونَ (23) ...}الذاريات. {أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ }يس.

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