هذه المرأة دخلت موسوعة غينيس بإنجابها 10 توائم دفعة واحدة!
دخلت سيدة من جمهورية جنوب إفريقيا، الثلاثاء، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد إنجابها 10 توائم دفعة واحدة.
وبحسب ما أفادت وكالة الأناضول فإن “جوزيامي ثامارا سيثول” البالغة من العمر 37 عاما، وضعت 10 أطفال، 7 ذكور و3 إناث، في أحد المستشفيات بمقاطعة غوتنغ.
أنجبت امراة من #جنوب_افريقيا، 10 توائم دفعة واحدة، لتحطم بذلك الرقم العالمي المسجل في #موسوعة_غينيس للأرقام القياسية، وفق ما ذكر موقع IOL New المحلي اليوم الثلاثاء 8 جوان 2021
وتبلغ المرأة من العمر 37 عاما وتدعى “جوزيامي ثامارا سيثول”، ووضعت 10 أطفال بينهم 7 ذكور و3 إناث، pic.twitter.com/wMipZGS2cd
— أفريقيا ٢٤ (@AfriqueFR24) June 8, 2021
وأضافت بأن الأم وصغارها في حالة جيدة، مشيرة إلى أن العائلة لديها طفلتين توأم أيضا بعمر السادسة.
وأعربت سيثول في تصريحات صحفية، عقب الولادة، عن دهشتها من تحطيم الرقم القياسي العالمي، حيث أنها كانت تترقب إنجاب 8 أطفال بحسب نتائج التصوير بالموجات فوق الصوتية.
Gauteng woman gives birth to 10 children, breaks Guinness World Record #Thread
Gosiame Thamara Sithole who gave birth to 10 children and her husband Tebogo Tsotetsi, from Tembisa Township in Ekurhuleni. Picture: Thobile Mathonsi/African News Agency (ANA) pic.twitter.com/2u6NwOmkQs
— Africa Archives ™ (@Africa_Archives) June 8, 2021
في ذات السياق قال البروفسور “ديني ماويلا”، نائب عميد كلية الطب بجامعة أفاكو ماكغاثو للعلوم الصحية، إن هذه الحالة نادرة جدا، وتنتج عن خضوع الأم لعلاجات الخصوبة بشكل عام.
ولفت الطبيب إلى أن الصغار سيمكثون عدة أشهر في الحواضن نظرا لمرحلة الحمل عالية الخطورة التي مرت بها الأم.
ومع إنجابها 10 توائم، حطمت سيثول الرقم القياسي الذي سجلته حليمة سيسي (25 سنة) من مالي قبل أكثر من شهر.
Une femme sud-africaine donne naissance à 10 bébés, battant le record du monde Guinness détenu par la malienne Halima Cissé, qui a donné naissance à neuf enfants au Maroc le mois dernier.
Elle s’appelle Gosiame Thamara Sithole, 37 ans, elle a accueilli ses 10 bébés hier bravo❤️👑 pic.twitter.com/hrZShX3Srx
— #Africaisthefuture (@Mokobe113) June 8, 2021
ووفق بيان سابق لوزارة الصحة في مالي، جرى نقل المواطنة سيسي إلى المغرب في 30 مارس الماضي، للإشراف على متابعة حالتها قبل الولادة، بعدما أظهر التشخيص الأولي في باماكو أنها حامل بـ7 توائم، لكنها وضعت 9 في 4 ماي الماضي.