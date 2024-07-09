هذه المرّة الوهراني “مراد مزيان” لم يهرب إلى البحر!

يُعهد عن مراد مزيان أنه أيّام شبابه، كان لاعبا يتغيّب عن التدريبات الصيفية لِفريقه مولودية وهران، ويطلق ساقيه للرّيح متّجها نحو البحر، عشقه الأبدي وملاذه الأخير!

وروّجت بعض الأوساط مُؤخّرا أن مراد مزيان استقال من المكتب الفيدرالي لِاتحاد الكرة الجزائري، بعد أن توصّل إلى قناعة مفادها أنه مجرّد “غرفة تسجيل” في مبنى دالي إبراهيم للعبة الأكثر شعبية في البلاد (يسخّن الكرسي بِالعامّية الجزائرية).

واستدلّت هذه الفئة بِعدم حضور مزيان فعّاليات آخر اجتماع للمكتب الفيدرالي لـ “الفاف”، انعقد بِالعاصمة في الـ 26 من جوان الماضي.

ولِأن اتحاد الكرة تلميذ مُشاكس (حتّى لا يُقال مُهمل أو يُعيد السنة الدراسية أو يُوجَّه إلى الحياة المهنية) في ثقافة الاتّصال، ردّ على “موالين دعوتو” بما يُشبه “الدّغدغة”، ونشر صورة لِمراد مزيان وهو ينوب عن “الفاف” في حفل إطلاق دورة اكتشاف مواهب كرة القدم، بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران، الإثنين.