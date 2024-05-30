هذه المشاريع التي دشنها الرئيس تبون بولاية خنشلة

دشن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، خط السكة الحديدية الذي يربط ولاية خنشلة بعين البيضاء بولاية أم البواقي على مسافة 51 كلم.

ويندرج خط السكة الحديدية خنشلة-أم البواقي لنقل المسافرين والبضائع في إطار البرنامج التكميلي لولاية خنشلة الذي أقره رئيس الجمهورية لفائدة ولاية خنشلة.

كما دشن الرئيس تبون مشروع ازدواجية الطريق رقم 88 الذي يربط ولاية خنشلة بحدود ولاية باتنة على مسافة 14 كلم.

وفي نفس الزيارة قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرفوقا بالفريق أول السعيد شنقريحة قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، بتدشين محطة القطار الجديدة ببلدية الحامة.

والخميس، شرع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية خنشلة، سيشرف خلالها على تدشين ومعاينة عدد من المشاريع التنموية الهامة.