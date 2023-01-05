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الجزائر

هذه المشاريع التي سيعاينها وزير الداخلية خلال زيارته لإن قزام

الشروق أونلاين
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هذه المشاريع التي سيعاينها وزير الداخلية خلال زيارته لإن قزام
ح.م
وزير الداخلية يصل ولاية إن قزام

شرع وزير الداخلية ابراهيم مراد، الخميس، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية إن قزام لمعاينة عدد من المشاريع التنموية.

 وحسب ما أفاده التلفزيون الجزائري فإن برنامج زيارة مراد يتضمن معاينة العديد من المشاريع التنموية بهذه الولاية الحدودية.

كما سيقف وزير الداخلية عند مشروع حماية الولاية من الفيضانات، وكذا مشروع جلب المياه من منطقة تتزروفت بولاية برج باجي مختار إلى تين زواتين على مسافة 264 كلم.

ابراهيم مراد سيعاين كذلك مشروع إعادة تأهيل المركز الحدودي المختلط القديم، ومشروع إنجاز الشطر الأخير من الطريق الوطني رقم 01 على طول 07 كلم إنطلاقا من النقطة الكيلومترية 0 بين الجزائر والنيجر. يؤكد المصدر ذاته.

وكان في استقبال الوزير بمطار إن قزام فيصل عمروش والي الولاية رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات الأمنية والعسكرية.

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