هذه الملاعب التي ستحتضن كأس إفريقيا للاعبين المحليين

بعد إجراء قرعة التصفيات

علمت “الشروق”، من مصادر مطلعة، بأن اللجنة المكلفة بتحضير كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، لم تستقر بعد على الملاعب التي تحتضن المنافسة، المقررة من 8 جانفي إلى 31 جانفي القادم 2023 بالجزائر.

وكانت لجنة التنظيم قد اختارت أربعة ملاعب لاستضافة الموعد، وهي ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة، الملعب الأولمبي بوهران، ملعب 19 ماي 1956 بعنابة وملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

غير أن مسؤولا كرويا أكد لـ”الشروق”، أن اختيار هذه الملاعب ليس نهائيا باعتبار أن الأشغال لم تنه بعد في بعضها، حيث أكد أن الفاف راسلت الكاف طالبة منها الموافقة على اعتماد بعض الملاعب في حال عدم جاهزية أخرى.

وقدمت الفاف مقترحين للكاف، الأول أنه في حال عدم جاهزية ملعب عنابة، فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، سيستعمل ملعبي براقي و5 جويلية، وتصبح الجزائر العاصمة هي القطب الرئيس للمنافسة… وفي حال عدم جاهزية ملعبي عنابة وبراقي… نفكر في إجراء المنافسة في ملاعب قسنطينة، 5 جويلية، وهران، وملعب سيق الذي يحتضن ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وتصبح مدينة وهران هي القطب الرئيس لهذه المنافسة القارية”.

كل هذه الاقتراحات تم الموافقة عليها من طرف الكاف، مؤكدة أن المنافسة ستجرى في وقتها.

أما بخصوص حفل الافتتاح، فقال مصدر “الشروق”، إنه سيجرى يوم 7 جانفي القادم وليس في الثامن من نفس الشهر، وننتظر الموافقة النهائية من طرف الكاف.

وكانت الكاف قد أجرت، الخميس، بمقرها بالعاصمة المصرية القاهرة، عملية القرعة الخاصة بتصفيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين “شان” 2022، المقررة بالجزائر من 8 إلى 31 جانفي القادم. وتنطلق التصفيات شهر جويلية القادم، بإجراء الدور الأول، بحسب البرنامج الذي كشفت عنه الهيئة القارية.

ولأول مرة في تاريخ المنافسة، سيشارك 18 فريقا بدلا عن 16، في الوقت الذي تأهلت فيه ليبيا والمغرب مباشرة، إلى جانب الجزائر (البلد المنظم)، بينما لم تسجل مصر وتونس في هذه التصفيات.

وبحسب القانون الجديد للعبة، سيتأهل للدور ربع النهائي رائد ووصيف المجموعات 2 و1 و3 وأصحاب المراتب الأولى في المجموعتين 4 و5.

وتم اختيار الجزائر لتنظيم هذا الموعد، خلال شهر سبتمبر 2018، في الوقت الذي خصصت فيه أربعة ملاعب لاستضافته، هي ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة، والملعب الأولمبي بوهران، وملعب 19 ماي 1956 بعنابة، وملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

يذكر أن الطبعة السابقة جرت ما بين جانفي وفيفري 2021 بالكاميرون، وتوجت بها المغرب للمرة الثانية على التوالي.