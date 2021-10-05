هذه الممثلة المحترفة تستعد لتصوير فيلم خارج كوكب الأرض!

تستعد الممثلة الروسية المحترفة “يوليا بيريسيلد”، الثلاثاء، لتصوير أول فيلم خارج كوكب الأرض، حيث من المقرر أن تقلع إلى محطة الفضاء الدولية الأسبوع الحالي.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية سيرافق “بيريسيلد” في رحلتها رائد الفضاء الروسي “أنطون شكابليروف” والمخرج والممثل “كليم شبينكو”.

وسينطلق طاقم العمل على متن مركبة الفضاء Soyuz MS-S سويوز إم إس-إس في 5 أكتوبر، إلى المحطة الفضائية التي تدور حول الأرض على ارتفاع حوالي 354 كم.

وتمت الموافقة على قيام الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو ورائد الفضاء أنطون شكابلروف لتصوير أول فيلم روائي طويل بعنوان “التحدي” خارج كوكب الأرض.

يساعد رواد الفضاء الروس “طاقم الفيلم” في التصوير. من المخطط أن يقضي الطاقم 12 يومًا في محطة الفضاء الدولية. من المقرر إنزالهم في سهول كازاخستان في 17 أكتوبر.