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جواهر

هذه المنتجات تفيدك في الإقلاع عن التدخين!

جواهر الشروق
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هذه المنتجات تفيدك في الإقلاع عن التدخين!

كشفت مارينيه غامباريان رئيسة مركز الوقاية ومراقبة استهلاك التبغ التابع للمركز الوطني للبحوث الطبية للعلاج والطب الوقائي، عن المنتجات المفيدة في الإقلاع عن التدخين.

وبحسب تقرير نشره موقع روسيا اليوم نقلا عن غامباريان فإنه بعد تناول أطعمة مثل اللحوم يصبح التدخين أكثر متعة، في حين لا يطاق طعم السجائر بعد تناول الجبن والفواكه والخضروات. لذلك يجب التفكير والاهتمام بالنظام الغذائي الملائم للإقلاع عن التدخين.

وتنصح الخبيرة لتجنب الرغبة في التدخين، بتغيير عادات فترة ما بعد تناول وجبة الغداء بتناول الجزر أو الكرفس أو الخيار أو البذور،لأن هذا يبقي اليدين والفم مشغولين.

ووفقا لها، يجب الإكثار من شرب السوائل خلال فترة الإقلاع عن التدخين- الماء، شاي الأعشاب والفواكه، التي تساعد أيضا على إخراج السموم من الجسم، وتنظيف الشعب الهوائية وترطيب الفم.

وتحذر الخبيرة من تناول المشروبات الغازية والكولا والمشروبات الكحولية والقهوة والشاي لأنها تحفز الرغبة بالتدخين. لذلك من الأفضل تناول عصير الطماطم.

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