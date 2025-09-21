“هذه الميدالية أهديها لكل الشعب الجزائري”

جمال سجاتي بعد نيله الميدالية الفضية في البطولة العالمية

عبر العداء الجزائري، جمال سجاتي، عن سعادته الغامرة برفع الراية الوطنية وبإهدائه الجزائر، الميدالية الفضية، التي حققها في نهائي سباق 800 متر اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة العالم المتواصلة فعاليتها بطوكيو من 13 إلى 22 سبتمبر الجاري.

وصرح سجاتي عقب النهائي: “سعيد بإهدائي هذه الميدالية لكل الشعب الجزائري وعلى رفعي الراية الوطنية هنا بطوكيو وهذا شرف كبير لنا. السباق كان سريعا جدا، لاسيما في الدورة الأولى التي قطعناها في أقل من 50 ثانية. ركضت بإيقاعي المعتاد وبادرت بالتقدم والحمد لله حققت الميدالية الفضية”. وأضاف العداء الجزائري “أتقدم بالشكر لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وقيادة الجيش الشعبي الوطني، كما أشكر اللجنة الأولمبية على دعمها المتواصل.

كما أهدي هذه الميدالية أيضا إلى صديقي ياسر تريكي الذي تأسفت كثيرا على تضييعه الميدالية في مسابقة القفز الثلاثي، وأطمئنه بأنه ما يزال أمامنا العمل لتحقيق الذهبية معا في اختصاصينا والقادم أفضل إن شاء الله”.

وافتك ابن مدينة سوقر (ولاية تيارت)، السبت، الميدالية الفضية في نهائي سباق الـ800 متر، ضمن منافسات بطولة العالم الجارية بطوكيو بعدما حقق وقتا قدره (1د 41ثا و90ج)، وراء العداء الكيني ايمانويل وانيونيي صاحب الميدالية الذهبية (1د 41ثا و86ج)، فيما عادت البرونزية إلى الكندي ماركو آروب بـ(1د 41ثا 95ج).وسبق لسجاتي (26 سنة)، الذي يدربه عمار بنيدة، أن حقق الفضية في نفس الاختصاص، خلال البطولة العالمية 2022 بمدينة أوجين الأمريكية بإحرازه توقيت (1د. 44 ثا. 14 ج).كما افتك سجاتي الميدالية البرونزية في نفس السباق (800 متر)، خلال الألعاب الأولمبية-2024 بباريس، عندما حقق زمن قدره (1د، 41ثا و50ج).

تجدر الإشارة إلى أن الموعد العالمي يشهد حضور أكثر من ألفي رياضي، يمثلون 200 بلد، من بينها الجزائر، التي تشارك بكل من: سليمان مولى، جمال سجاتي ومحمد علي قواند (800م)، أمين بوعناني (110م حواجز)، هيثم شنيتف (1500م)، عبد الرزاق شارك ومحمد بن يطو (الماراتون)، ياسر محمد طاهر تريكي (الوثب الثلاثي)، أسامة خنوسي (رمي القرص) وزهرة تاتار (رمي المطرقة/سيدات).