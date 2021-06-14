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الجزائر

هذه النتائج غير الرسمية للتشريعيات في الجزائر العاصمة

الشروق أونلاين
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هذه النتائج غير الرسمية للتشريعيات في الجزائر العاصمة

أظهرت نتائج غير رسمية للتشريعيات في الجزائر العاصمة فوز جبهة التحرير الوطني، جبهة المستقبل وحركتي البناء وحمس بـ 34 مقعدا.  

وكشف النائب بمجلس الأمة عن جبهة التحرير الوطني عبد الوهاب بن زعيم، على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أن حزب جبهة التحرير حصل على 10 مقاعد وحزب المستقبل وحركة البناء وحركة مجتمع السلم فازوا بـ8 مقاعد لكل منهم بمجموع 34 مقعدا.

بن زعيم: الشعب يجدد الثقة في جبهة التحرير 

اشتعلت حرب تصريحات بين رؤساء الأحزاب السياسية في الجزائر، ساعات فقط قبل الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات التشريعية لـ12 جوان.

وخرج السيناتور عبد الوهاب بن زعيم بتصريح مثير يخص نتائج الانتخابات التشريعية، عندما أعلن فوز جبهة التحرير الوطني-الحزب المنتمي له بن زعيم- بالانتخابات التشريعية

وقال بن زعيم “الشعب يجدد الثقة في أبناء جبهة التحرير الوطني ..فوز مستحق سنبقى أوفياء لبيان ،أول نوفمبر.. ثقتكم أمانة في أعناقنا”.

وتأتي تصريحات السيناتور المثير للجدل بخرجاته، عبد الوهاب ين زعيم، بعد تصريحات كل من عبد الرزاق مقري وعبد القادر بن قرينة، بعد إعلانهما الفوز في الانتخابات التشريعية، رغم تأكيد محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية  المستقلة للانتخابات، بان النتائج تصدر بشكل حصري عن السلطة ويتطلب الكشف عنها 96 ساعة بسبب الحسابات المعقدة التي تخص عملية الفرز.

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التعليقات
10
  • mimi

    مادام ماانقرضش الشيوخ والعجائز محال تخلاص مهزلة حزب الافلان لانهم في ضنهم انه حزب الثورة والتحرير للاسف ماراحش تتبدل البلاد حتى يخرج هاجوج وماجوج

    12
  • adrari

    اذا كان الشعب جدد الثقة فيكم هذا يعني ام حراك 22 فيفري كان خرافات ............... والله ما تحشمو بصح ....... القادم لكم اسوا

    13
  • amine.dz

    هدا الحزب افلان والله ما حب يحشم اخطينا يرحم باباك

    15
  • ابو أبي

    أكيد يقصد(شعب السجون)...فمنتسبي هذا الحزب الفاسد.والمستفسد...غالبيتهم في السجون بتهم الفساد والتزوير والسرقة والاختلاسات واستغلال المنصب في الثراء.وسرقة أموال الشعب...........هؤلاء هم(شعب)الأفلان...

    11
  • رشيد الجزائر العظيمة

    اذا فاز الأفلان أو الرند فاعلموا أن الانتخابات مزورة وان السلطة لن تتوب و وعودهم كاذبة

    9
  • توهامي

    يا سي بن زعيم الشعب لم يصوت بعد، الذي صوت هم مناضلوكم و مناضلوكم جزء من الشعب و ليس كله .. الشعب هو 39 مليون جزائري و من صوت منهم هو 3 ملاين و هاذ 3 ملاين هو تعداد مناضلي كل الأحزاب و القوائم الحرة المشاركة في التشريعيات يعني أن هذه التشريعيات في البلدان المتحضرة تعتبر لاغية و في بلدان العالم الثالث تعتبر انتصار لأن هناك تجديد بوجوه قديمة ....

    11
  • القرن 21

    بن زعيم: الشعب يجدد الثقة في جبهة التحرير..فوز مستحق! ... 30 ب 100 من الجزائريين لا يمثلون الشعب الجزائري بل يمثلون الأقلية ثم وحتى من هذه النسبة الكل بمن فيهم أنت يا متحدث تعلم بأن نصيبك حزبك جبهة التخريب الوطني لن يكون الا الفتات .

    3
  • خليفة

    هذه التصريحات المتهافتة تدل على ان اصحابها فقدوا البوصلة ، او اصيبوا بجنون العظمة ،فمن اين لهم المعلومة و نتاءج الانتخابات لم تحسم بعد ،و لم تكن هناك تصريحات رسمية من طرف اللجنة المعنية بهذا الشان،يجب ان يضع هؤلاء الاشخاص ارجلهم في الماء البارد حتى لا يفقدوا اعصابهم و يفقدوا صوابهم.

    4
  • ملاحظ

    بن زعيم: الشعب يجدد الثقة في جبهة التحرير..فوز مستحق! ، هذا كلام يذكرنا بزعماء النظم الشيوعية قبل انهيارها، يخي 70 من المسجلين في الانتخابات قاطعوا التشريعيات

    1
  • ابونواس

    الشعب الجزائري بريئ منكم ومن الأفلان..بل الأموات الجزائريين يعلنون براءتهم منكم ومن حزب الفساد والمفسدين ...فلا تتحدث عن الشهب الجزائري رجاء....تحدث عن علي حداد..وطحكوت..وكونيناف..وزعيمهم بوتفليقة....وأبتعد عن الشعب

    8

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