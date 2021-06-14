هذه النتائج غير الرسمية للتشريعيات في الجزائر العاصمة

أظهرت نتائج غير رسمية للتشريعيات في الجزائر العاصمة فوز جبهة التحرير الوطني، جبهة المستقبل وحركتي البناء وحمس بـ 34 مقعدا.

وكشف النائب بمجلس الأمة عن جبهة التحرير الوطني عبد الوهاب بن زعيم، على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أن حزب جبهة التحرير حصل على 10 مقاعد وحزب المستقبل وحركة البناء وحركة مجتمع السلم فازوا بـ8 مقاعد لكل منهم بمجموع 34 مقعدا.

بن زعيم: الشعب يجدد الثقة في جبهة التحرير

اشتعلت حرب تصريحات بين رؤساء الأحزاب السياسية في الجزائر، ساعات فقط قبل الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات التشريعية لـ12 جوان.

وخرج السيناتور عبد الوهاب بن زعيم بتصريح مثير يخص نتائج الانتخابات التشريعية، عندما أعلن فوز جبهة التحرير الوطني-الحزب المنتمي له بن زعيم- بالانتخابات التشريعية

وقال بن زعيم “الشعب يجدد الثقة في أبناء جبهة التحرير الوطني ..فوز مستحق سنبقى أوفياء لبيان ،أول نوفمبر.. ثقتكم أمانة في أعناقنا”.

وتأتي تصريحات السيناتور المثير للجدل بخرجاته، عبد الوهاب ين زعيم، بعد تصريحات كل من عبد الرزاق مقري وعبد القادر بن قرينة، بعد إعلانهما الفوز في الانتخابات التشريعية، رغم تأكيد محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بان النتائج تصدر بشكل حصري عن السلطة ويتطلب الكشف عنها 96 ساعة بسبب الحسابات المعقدة التي تخص عملية الفرز.