هذه النقاط التي ستناقش في أول اجتماع للمكتب الفدرالي الجديد

يعقد الثلاثاء بحضور حيمودي وبسكري وبعض رؤساء الرابطات

يعقد، الثلاثاء صباحا، المكتب الفدرالي الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم، أول اجتماع له، بحضور رئيس الفاف الجديد، وليد صادي، وأعضاء مكتبه، كما تم دعوة بعض الرابطات لحضور الاجتماع، إضافة إلى المدير الفني الوطني، مصطفى بسكري، نائب رئيس لجنة التحكيم جمال حيمودي، المدير المالي والمدقق القانوني للفاف، وكذا رئيس غرفة تسوية المنازعات.

قال مصدر مقرب من الاتحاد الجزائري لكرة القدم إن الاجتماع الأول للمكتب الفدرالي الجديد سيكون على فترتين، الأولى صباحية وتمتد إلى غاية الساعة الواحدة والنصف، ومسائية قد تنتهي في حدود الساعة الخامسة والنصف مساء أو أكثر.

وتعرف الفترة الصباحية التنصيب الرسمي للمكتب الفدرالي الجديد، وهذا بحضور كل الأعضاء الذين تلقوا الدعوة 15 يوما، مثلما تنص عليه القوانين سارية المفعول، وستكون البداية بكلمة توجيهية للرئيس الجديد، وليد صادي، للحديث عن طريقة العمل مستقبلا، والملفات المستعجلة التي يتم دراستها على جناح السرعة لإعادة القاطرة إلى السكة… وسيكون بحضور أيضا الأمين العام الجديد للفاف، نذير بوزناد، الذي خلف الأمين العام السابق منير دبيشي.

وسيكون رئيس الرابطة المحترفة، عبد الكريم مدوار، أول شخصية سيتم الاستماع لها لتقديم عرض عن الرابطة الوطنية التي تلقت العديد من الانتقادات من طرف الرئيس الجديد وليد صادي، الذي قال في أول خرجة إعلامية له إنه: “غير راض عن العمل الذي تقوم به الرابطة المحترفة”، مدوار دون شك سيتحدث عن عديد المشاكل التي واجهته الموسم الماضي خاصة في البرمجة، والتربصات المتتالية للمنتخب الوطني المحلي الذي يدربه مجيد بوقرة قبل “الشان”، إضافة إلى تدخل البعض من أجل تأجيل اللقاءات بسبب أعذار غير قانونية، ومشكل الإجازات وأمور أخرى يبدو أن مدوار مستعد لتوضيح الرؤى للرئيس الجديد… وأمور أخرى سيقولها مدوار أمام المكتب الفدرالي الجديد.

كما سيتحدث رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة، علي مالك، ورئيس رابطة ما ببن الجهات لكرة القدم نور الدين بولفعات، ورئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم للسيدات، قسحي ورئيس الرابطة الوطنية لكرة الصالات محمد صالح حشيشي، عن مشاكلهم وبرنامجهم المستقبلي والمشاكل التي يعانون منها، وإيجاد الطريقة الأنجع التي تمكنهم من التطور، خاصة وأن الرئيس الجديد للفاف قال في كل خرجاته الإعلامية إن كل الرابطات لا بد من أن تسير بنفس النمط، سواء من حيث التنظيم أم الرقمنة.

كما سيستمع المكتب الفدرالي إلى المدير الفني الوطني، مصطفى بسكري، الذي قال عنه وليد صادي إنه غير راض أيضا بالعمل الذي تقوم به المديرية الفنية الوطنية التي لم تؤد واجبها على أكمل وجه، مثلها مثل لجنة التحكيم التي من المنتظر أن يقدم نائب اللجنة جمال حيمودي وضعية التحكيم الجزائري الذي يكون معرضا للانتقادات داخليا ومتألق خارجيا.

وستنتهي الفترة الصباحية بعرض حال من المدير المالي والمدقق القانوني، ورئيس غرفة تسوية المنازعات، لوضع النقاط على الحروف قبل بداية هذه العهدة التي ستنتهي منتصف سنة 2025.

وفي الفترة المسائية، سيتم توزيع المهام على أعضاء المكتب الفدرالي الجديد، وتشكيل لجنة طوارئ للقضايا لتسيير الأمور الهامة والحساسة التي يقف عنها المكتب الفدرالي، وستكون هناك عديد القرارات سيتخذها المكتب الفدرالي.