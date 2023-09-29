هذه الوظائف متاحة لحامل شهادة “ماستر” من التكوين المتواصل

في توضيح لمديرية الوظيفة العمومية

أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية أن شهادة “الماستر” المسلمة من جامعة التكوين المتواصل، يمكن من خلالها الالتحاق بكافة الرتب التي يشترط فيها شهادة “الماستر”.

وردت المديرية على استفسار يتعلق بمعادلة إدارية لشهادة الماستر في ميدان العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير شعبة علوم التسيير تخصص تسيير عمومي، مسلمة من طرف جامعة التكوين المتواصل، وأوضحت في رد لها بتاريخ 20 سبتمبر 2023، اطلعت عليه “الشروق”، أن الشهادة المذكورة تُمكن صاحبها من الالتحاق بمنصب أستاذ التعليم الثانوي في مادة العلوم الاقتصادية، إضافة إلى منصب متصرف محلل، وكذلك أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية، وأستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتب الثانية لإعادة التكييف.

وأشارت الوثيقة إلى أن شهادة الماستر المتحصل عليها من جامعة التكوين المتواصل، تتيح لصاحبها التوظيف في منصب مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني، وأكدت أن الشهادة تُمكن من الالتحاق بكافة الرتب التي تشترط فيها شهادة الماستر.

ونبهت المديرية إلى أنه فيما يتعلق بتخصص الشهادة غير المذكور في القوانين الأساسية أو في القرارات الوزارية المشتركة، فإن دراسة مدى ملاءمتها مع تلك المحددة في النصوص التنظيمية من صلاحيات الإدارة الوصية على المؤسسة أو الإدارة المنظمة للمسابقة.