هذه الوظيفة قد تدخلك السجن.. حماية المستهلك تُحذر

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من بعض إعلانات الوظائف التي يستغل أصحابها الحسابات البريدية مشيرة إلى أن هذه التعاملات قد تدخل صاحبها إلى السجن.

وقالت المنظمة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن إعلانات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي يزعم ناشروها أنهم يوظفون أشخاصا مقابل مبلغ من المال يتم استلامه خلال عملهم لمدة 10 دقائق أو ساعة أو يوم كامل.

وأوضحت المنظمة أن المعلن يشرح العمل الذي يصفه بالسهل حيث يقوم الموظف باستلام مبلغ مالي في حسابه الجاري وكل مبلغ يصل يأخذ منه صاحب الحساب 1000 دينار.

وتابعت المنظمة “يقوم صاحب العمل بمنح صاحب الحساب الجاري، حسابا بريديا آخر يصب فيه باقي المبلغ الذي وصله.”

وأشارت حماية المستهلك في منشورها التحذيري إلى أن العمل يبدو سهلا وبسيطا لكنه في الحقيقة “قد يدخلك السجن حرفيا.”

وتابعت المنظمة تحذيرها بالقول “إن صاحب العمل يقوم بالنصب على عدة اشخاص “أون لين” ويوهمهم أنه يبيع و يقدم خدمات معينة والدفع سيكون عن بريدي موب.”

“وسيكون الحساب الجاري الخاص بالراغب في العمل مكانا لصب النقود التي تكون مقابل بيع منتجات معينة وبالمقابل سيكون حساب الموظف هو الوسيط بينهما وفي حالة النصب لن يستطيع صاحب الحساب إيجاد دليل بأنه يعمل لصالح شخص آخر وسيكون النصب تهمة موجهة لصاحب الحساب الجاري الوسيط فقط.”