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الجزائر

هذه الولايات الأكثر تسجيلا لحوادث المرور خلال السداسي الأول للعام الجاري  

الشروق أونلاين
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هذه الولايات الأكثر تسجيلا لحوادث المرور خلال السداسي الأول للعام الجاري  

كشفت المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، عن الإحصائيات المتعلقة بالولايات الأكثر تسجيلا لحوادث المرور خلال السداسي الأول من السنة الجارية.

وأكدت المندوبية، الاثنين، في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أن ولاية باتنة سجلت أعلى حصيلة بـ 538 حادث تلتها ولاية المسيلة بـ 476 حادث وجاءت العاصمة في المرتبة الرابعة بـ 470 حادث واحتلت ولاية الشلف المرتبة الخامسة بـ 465حادث في حين سجلت وهران 419 حادث خلا السداسي الأول من السنة الجارية.

وأوضحت المندوبية أن سطيف سجلت أعلى نسبة وفيات بسب حوادث المرور بـ 79 ضحية تلتها العاصمة بـ71 وفاة وجاءت بعدها ولاية الجلفة بتسجيل 69 وفاة و68 وفاة في ولاية المسيلة وبسكرة بـ56 وفاة.

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