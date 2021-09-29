هذه الولايات الـ 8 التي رفع عنها الحجر الصحي

أعلنت الوزارة الأولى، مساء الثلاثاء، رفع تدابير الحجر الصحي عن 8 ولايات، فيما مددت عبر 23 ولاية أخرى.

وحسب بيان لمصالح الوزارة الأولى فستعفى كل من ولايات: البليدة، بومرداس، تلمسان، عنابة، الأغواط سعيدة، البيض وغليزان من اجراءات الحجر الصحي.

أما الولايات الـ 23 التي لا تزال معنية بالحجر الصحي والذي عُدل ليصبح من الساعة 23:00 إلى 05:00 صباحاً فهي: أم البواقي، باتنة، بجاية، بشار، البويرة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سكيكدة، سيدي بلعباس، قالـمة، قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة، ورقلة، وهران، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، النعامة وعين تموشنت .

ومن الـمقرر أن تستغرق التدابير المعلن عنها 21 يوما، وتطبق ابتداء من الأربعاء 29 سبتمبر 2021.

ويمدد إجراء منع كل أنواع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية.

وجاء في ذات البيان “تذكر الحكومة بأهمية تلقيح الـمواطنين كأفضل وسيلة للوقاية وعامل أساسي يساهم في استئناف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية.”