هذه الولايات المتضررة من شح المياه

كشف الأمين العام لوزارة الري، عمر بوقروة، الأربعاء، عن الولايات المتضررة من شح المياه خاصة في ظل عدم تساقط الأمطار.

ولدى استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ”، أكد بوقروة أن الولايات المتضررة من شح المياه هي البويرة، المدية، جنوب تيزي وزو والمسيلة.

وفي السياق ذاته، كشف أمين عام الوزارة عن وجود 213 محطة لتصفية المياه المستعملة بقدرة مليار متر مكعب في السنة، مشيرا إلى أن المياه المصفاة تستعمل في الفلاحة والصناعة وسقي المساحات الخضراء.

هذا وستدخل 5 محطات تصفية مياه البحر حيز الخدمة قبل نهاية 2024، حسب ما صرح به ضيف المورنينغ.