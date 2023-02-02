هذه الولايات صاحبة الأولوية في تركيب كواشف الغاز

ستكون الأولوية في تركيب أجهزة الكشف عن الغاز لمناطق الهضاب العليا التي أحصت أكبر عدد من حوادث الغاز، حسب ما صرح به وزير الطاقة.

وعلى هامش التوقيع على اتفاقية شراكة بين 3 وزارات لتطوير أجهزة الكشف عن الغاز محليا، قال عرقاب إن عملية تركيب 6 ملايين جهاز كاشف ستكون أولا بالمناطق التي سجلت حوادث كثيرة للغاز وهي متمركزة بالهضاب العليا.

وقامت كل من وزارات الطاقة والتعليم العالي والمؤسسات الناشئة، الخميس، بالتوقيع على اتفاقية شراكة من أجل تطوير أجهزة الكشف عن الغاز.

وتم التوقيع على الإتفاقية تحت إشراف وزير الطاقة محمد عرقاب، ووزير التعليم العالي وبحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، فإن اتفاقية الشراكة والتعاون في البحث والتطوير والابتكار جاءت بين مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ومركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية، والشركة الجزائرية للكهرباء والغاز ، سونلغاز.

وتنص الإتفاقية على تطوير حلول تكنولوجية جديدة ومبدعة للحد من ظاهرة الاختناق بالغازات المحترقة ( لاحادي أكسيد الكربون)، داخل المنازل وكذا للحد من الحوادث الناجمة من تسرب الغاز.

وأكد عرقاب، أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية الخاصة بأجهزة الكشف عن تسرب الغازات وتثمين نتائج البحث التي تم تطويرها في هذا الميدان، وذلك عبر جسر التعاون بين القطاع الاقتصادي وقطاع البحث العلمي، في صالح المنفعة العامة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإتفاقية تأتي لتشجيع الإنتاج المحلي للمعدات بمعايير عالمية، ورفع الكفاءات والخبرة الوطنية وإنشاء منتحات تكنولوجية ذات قيمة مضافة عالية في خدمة الإقتصاد الوطني.

من جانبه، قال ياسين وليد على هامش التوقيع أن الهدف من الإتفاقية هو تشجيع الكفاءات الوطنية في المجالات التكنولوجية والعلمية والاستنداد على المؤسسات الناشئة ومراكز البحث لتطوير منتجات محلية بنسبة 100 بالمائة وكذا تشجيع روح المقولاتية والابتكار.