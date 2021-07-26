هذه تبرّعات رجال الأعمال لمواجهة أزمة الأكسجين

100 ألف لتر يوميا والتحضير لتموين المستشفيات بـ5 آلاف مولد

سامي عقلي: نطالب بتسهيلات إدارية ومرافقة لتوفير المكثفات في أقرب وقت

كشف رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عقلي، عن حملة ضخمة لرجال الأعمال من المنظمة، وتجند كبير لأرباب العمل، ضمن تنظيم “كابسي” لتموين المستشفيات بمادة الأكسجين ومولدات الأكسجين مجانا، من خلال توزيع 100 ألف لتر يوميا والتحضير لاستيراد ما إجماله 5 آلاف مكثف أكسجين، وتوزيعها على المؤسسات الاستشفائية لمجابهة الأزمة التي تعصف بالجزائر خلال هذه الأيام، وطالب بالمقابل بتسهيلات إدارية وتنسيق مع المؤسسات المتطوعة للتمكن من جلب هذه المولدات في أقرب وقت ممكن.

وقال عقلي في تصريح لـ”الشروق” إن العمل يتم على قدم وساق على مستوى المنظمة التي يترأسها لتوفير مادة الأكسجين الطبي، ومولدات ومكثفات الأكسجين، مشددا على أنهم كمنظمة أرباب عمل مواطنة جنّدوا كافة أعضائهم منذ بداية وباء كورونا، شهر مارس 2020، وتم آنذاك توزيع أزيد من 5 ملايين كمامة طبية مجانية، بالتنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، والمساهمة في تعقيم الشوارع على مستوى 30 ولاية، وتموين المستشفيات بكافة الطلبات، في حين تجندت منظمة “كابسي” اليوم لتوفير الأكسجين في ظل الأزمة التي تشهدها السوق، حيث تقوم مؤسسة عضوة بتوزيع 100 ألف لتر مجانا على المستشفيات يوميا وهو ما يوازي 20 بالمائة من الحاجة الوطنية.

وأضاف عقلي أن أعضاء المنظمة مجندون عبر كافة الولايات لتوفير الأكسجين وفق الصيغ المتاحة والمتوفرة، وضرب مثالا بمؤسسة “توشيالي” وهي مؤسسة جزائرية تركية للحديد بولاية وهران، تقوم بتوزيع يوميا 100 ألف لتر من الأكسجين، وشدد على أنه يتم توزيع الأكسجين على المستشفيات بعدد من ولايات القطر، معتبرا أنها عملية ضخمة، مضيفا “سنتجند كشخص واحد لمجابهة عائق عدم وجود الأجهزة”.

وكشف رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين عن مفاوضات لاقتناء 500 مكثف من طرف المتعاملين مجانيا في إطار دراسة يقوم بها أحد الأعضاء وهو متعامل ضخم، قرر تأطير العملية كما قررت شركة “توسيالي” اقتناء وتوزيع 750 مكثف أكسجين مجانيا، ومتعامل آخر تموين المستشفيات بـ 3000 مكثف من صنف 10 لتر و1000 مكثف آخر من صنف 20 لترا، ويتم حاليا دراسة كيفية طي الإجراءات الإدارية المرافقة للعملية، لتوفير هذه المكيفات في الوقت المناسب، مطالبا بتقديم التسهيلات اللازمة للمتعاملين.

وذكر عقلي أسماء بعض المتعاملين الذين تجندوا بطريقة غير مسبوقة لتوفير الأكسجين على غرار توسيالي، ومغرب للتغليف، وصالح أونبالاج، إضافة إلى متعاملين من تيزي وزو وتلمسان ووهران والجزائر العاصمة وبسكرة الذين ساهموا في توزيع مئات آلاف قارورات الأكسجين، مضيفا “نحن مجندون للعمل يدا بيد كرجل واحد لتوفير الأكسجين، فالمواطنون والمرضى بحاجتنا اليوم، نرغب فقط في الحصول على التسهيلات اللازمة”.

للإشارة، شهدت أسعار مادة الأكسجين مضاربة حادة خلال الـ98 ساعة الأخيرة وعرفت أرقاما قياسية نتيجة الندرة التي شهدتها وارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وتورط بعض الوسطاء في خلق الندرة وإلهاب السوق لتحقيق أرباح على حساب المرضى، مستغلين أزمة كوفيد 19.