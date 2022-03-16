هذه تشكيلة منتخب الكاميرون في المواجهة الفاصلة أمام الجزائر

أعلن مدرب منتخب الكاميرون لكرة القدم ريغوبير سونغ الأربعاء، عن قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مواجهتي الجزائر لحساب الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتُلعب المباراة الفاصلة بين الجزائر والكاميرون، لتحديد صاحب إحدى بطاقات التأهل إلى مونديال قطر عن القارة الإفريقية. ذهابا وإيابا يومي 25 و29 مارس الجاري.

تشكيلة المنتخب الكاميروني في المواجهة الفاصلة مع الجزائر:

في حراسة المرمى:

سيمون أوموسولا (فيتا كلوب الكونغولي)

ديفيز إيباسي (أوفي كريت اليوناني)

أندريا أونانا (أياكس الهولندي)

في خط الدفاع:

كولينز فاي (الطائي السعودي)

أوليفيي مبايزو (فيلادلفيا يونن الأمريكي)

مايكل نغادو (غينت البلجيكي)

جان شارل كاستيليتو (نانت الفرنسي)

بيتولو أمبرواز أويونغو (مونبليي الفرنسي)

تولو نوهو (سياتل ساوندرز الأمريكي)

هارولد موكودي (سانت إيتيان الفرنسي)

دوبليكس تشامبا (سونديريسكه الدنماركي)

في وسط الميدان:

جان جونيور أونانا (بوردو الفرنسي)

مالونغ كوندي (أوليمبياكوس اليوناني)

صامويل أوم غويه (مالين الفرنسي)

مارتن هونغلا (هيلاس فيرونا الإيطالي)

أوليفي نتشام (سوانزي سيتي الويلزي)

غاندو فوكس (بيتربره الإنجليزي)

غايل أوندوا (هانوفر الألماني)

في الهجوم:

إغناتيوس غاناغو (لينس الفرنسي)

إريك ماكسيم تشوبو موتينغ (بايرن ميونيخ الألماني)

كارل توكو إيكامبي (ليون الفرنسي)

مومي نغامالو (يونغ بويز السويسري)

فينسنت أبو بكر (النصر السعودي)

كيفن سوني (أستيراس تريبوليس اليوناني)

لياندري تاوامبا (التعاون السعودي)