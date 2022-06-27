هذه تصريحات المتوّجين بالذهب في الكاراتي دو

“سيليا ويكان” صاحبة أول ذهبية في الطبعة 19: (وزن أقل من 50 كلغ)

“فخورة جدا بهذا التتويج.. والمهمة لم تكن سهلة”

أشعر بسعادة كبيرة، لقد عملت بجد وقمت بتربصات جادة طيلة الأشهر الماضية، الوصول إلى منصة التتويج لم يكن سهلا على الإطلاق، وواجهت منافستين قويتين، إلا أنني تحليت بالقوة والجمهور الرائع دفعني لتقديم أفضل ما لدي، انه لشرف لي أن أكون صاحبة أول ميدالية في الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وان شاء الله سأبذل المزيد للوصول إلى العالمية أو أن أكون بطلة أولمبية.

“أبو الريش لويزة”: وزن أقل من 55 كلغ

“تعبي لم يذهب سدى.. وأشكر كل من ساعدني”

إنها لحظات تاريخية بالنسبة لي ولعائلتي، المهم أنني ساهمت في رفع راية بلدي عاليا والتتويج بميدالية ذهبية، الحمد لله الذي وفقني، وأشكر كل من ساعدني لتحقيق هذا الانجاز سواءا من قريب أو من بعيد، وشكر خاص لمدربي وكل إطارات الاتحادية الجزائرية لرياضة الكاراتي دو، وأتمنى المزيد من النجاحات والتتويجات في بقية مشواري”.

“ميدي شيماء”: وزن أقل من 61 كلغ

“تحديت إصابتي وشرفت الجزائر بميدالية ذهبية”

هذا التتويج له طعم خاص لأنه جاء بعد صعوبات كبيرة نجمت عن تعرضي لإصابة اضطرتني لوضع الجبس، ولم أنزعه سوى منذ 20 يوما، وكانت تحضيرات سريعة مع اقتراب الألعاب، ومهمتي لم تكن سهلة على الإطلاق، وبصراحة خبرتي ساعدتني كثيرا لتجاوز كل العقبات، وأتوجه بالشكر الجزيل للذين وقفوا معي قبل الإصابة وبعدها، ووثقوا في إمكانياتي، وعائلتي أيضا لها فضل كبير في التتويج، وأشعر بالسعادة لأننا سيطرنا على اليوم الأول من المنافسة بحصدنا لـ5 ميداليات أربعة منها ذهبية، وواحدة فضية”.

“أسامة زايد”: وزن أقل من 75 كلغ

“أهدي الميدالية الذهبية لكل الشعب الجزائري”

إنها لحظات تاريخية بالنسبة لي، ومن الصعب إيجاد الكلمات المناسبة، فهي أول ميدالية ذهبية في مشواري، ولها مكانة خاصة، والحمد لله الذي وفقني، فالنهائي كان معقدا أمام منافس مصري صعب المراس، وتفوّقت عليه بفارق نقطة واحدة، وأهدي التتويج لكل الشعب الجزائري، وخاصة الأنصار الذين كانوا حاضرين في المدرجات وشجعوني بقوة، ولا يزال المشوار طويلا، وسأعمل على تقديم الأفضل.

“سالمي”: وزن أقل من 60 كلغ

“كنت أتمنى الذهب لكن الفضية ترضيني”

واجهت خصما قويا من تركيا، كان حاضرا على كل المستويات، تمنيت أن أتوّج بالذهب، وفعلت كل ما أستطيع، لكن في نفس الوقت راض عن حصد الميدالية الفضية، فأنا في كل الأحوال لا أزال في مقتبل العمر، وفي بداية مشواري، وعلي العمل والتطوّر أكثر، وإن شاء الله سأتألق مستقبلا.

التونسية “محجوب” تتهم التحكيم بالتحيز

بدت مصارعة الكاراتي التونسية محجوب في فئة أقل من 61 كلغ غير راضية تماما عن خسارتها للنهائي واكتفائها بالفضة بعدما تفوّقت عليها الجزائرية ميدي شيماء بواقع 3 نقاط لاثنين، واتهمت التونسية لجنة التحكيم بالتحيز الواضح لصالح شيماء، وقالت في هذا الخصوص: “أهنئ منافستي على تتويجها بالذهب لكن بصراحة هي لا تستحق هذه الميدالية، لأنني كنت الأفضل وهي من حقي، لكن الحكام تحيزوا لصالحها، والجميع شاهدوا ما حصل”.