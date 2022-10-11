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الجزائر

هذه تعليمات الرئيس تبون للتحكم في السوق ومواجهة المضاربة

الشروق أونلاين
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هذه تعليمات الرئيس تبون للتحكم في السوق ومواجهة المضاربة

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، اجتماعا خصص للتحكم في السوق في السوق ومواجهة ظاهرة المضاربة.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية “ترأس، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اجتماعا خاصا، حول التحكم في السوق ومواجهة المضاربة”.

كما تطرق الاجتماع –يضيف البيان- إلى الوضع الحالي للسوق، وتذبذب توزيع بعض المواد الاستهلاكية، وكذا تشخيص الخلل، ليُعطي رئيس الجمهورية على إثرها تعليمات للتصدي لهذه السلوكات ومجابهتها بكل صرامة.

وحضر الاجتماع، الوزير الأول، وزراء الداخلية، العدل، المالية، الصناعة، الفلاحة، التجارة والنقل، ومسؤولو كل الأجهزة الأمنية.

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