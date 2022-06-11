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هذه تعليمات بلعابد لمديري التربية عشية امتحان البكالوريا

الشروق أونلاين
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هذه تعليمات بلعابد لمديري التربية عشية امتحان البكالوريا

ترأس وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، اليوم السبت، أشغال ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي، حضرها مديرو التربية وإطارات من الإدارة المركزية، لتقديم التعليمات والتوجيهات الواجب التقيد بها عشية انطلاق امتحان شهادة البكالوريا دورة 2022.

وجاء في بيان للوزارة “وأشاد الوزير بالجميع، نظير المجهودات المبذولة من طرفهم في تنظيم شهادة التعليم المتوسط والتي جرت في ظروف هادئة وحسنة جدا، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود والتركيز في تنظيم وتأطير امتحان شهادة البكالوريا ووجوب التقيد بالتعليمات والتوجيهات المقدمة إليهم، والقيام بكل الإجراءات بدقة وانضباط ويقظة عالية حتى نوفّر للمترشحين الظروف المواتية خلال أيام إجراء هذا الامتحان”.

كما أشار الوزير إلى مجموع الإجراءات الضرورية والواجب العمل بها، كلٌ في حدود مسؤولياته وتحت الإشراف المباشر لمدير التربية في الولاية التي يشرف عليها، وهذا قبل، أثناء وبعد الامتحان، مشددا على ضرورة الحضور الشخصي لهذا الأخير أثناء توزيع مواضيع الامتحان على رؤساء المراكز، رفقة ممثل الوزارة ورئيس اللجنة الولائية للملاحظين، والحرص على تطبيق الإجراءات الخاصة بمراكز الإجراء خصوصا فيما يتعلق بالانضباط والتقيد بالتوقيت الرسمي لفتح المراكز للمؤطرين والمترشحين، ولمواقيت الدخول وكذلك التوقيت الرسمي لفتح أظرفة الامتحانات وعدم الإخلال بالتنظيم المعمول به في هذا الشأن.

كما أكد على ضرورة توفير الجو الملائم للمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز إعادة التربية، والحرص على الالتزام بالبروتوكول الصحي المعمول به.

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