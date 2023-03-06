هذه تعليمات مولوجي لإعادة الحركية لرياض الفتح

وجهت وزيرة الثقافة صورية مولوجي جملة من التعليمات والتوجيهات لإعادة بعث الحركية الثقافية بديوان رياض الفتح بالعاصمة.

وجاء هذا خلال اجتماع الوزيرة نهاية الأسبوع الماضي بممثلين عن جمعية مستغلي المحلات التجارية بديوان رياض الفتح.

وأعطت مولوجي تعليمات للقائمين على الديوان من أجل وضع برنامج للتظاهرات الكبرى لإعادة الحركية الثقافية والتجارية لهذا الصرح.

وشدّدت على أهمية فتح أبواب الحوار أمام جميع المتدخلين واشراكهم في بعث ديناميكية جديدة لإرساء تقاليد عصرية في تسيير هذه المؤسسة لتكون قطبًا ثقافيًا، تجاريا وسياحيًا بإمتياز.

كما أكدت مولوجي حرص الدولة الشديد من أجل النهوض بهذا الصرح من خلال تخصيص غلاف مالي معتبر لإعادة تأهيله وتجديد تجهيزاته.

بالمقابل، عبّر ممثلي مستغلي المحلات عن انشغالاتهم، خاصة فيما يتعلق بمسألة تطبيق دفتر الشروط الجديد.

وفي هذا الصدد، أوضحت الوزيرة أن هذا الدفتر سيتم تطبيقه فقط على المستغلين الجدد بعد إجراء عمليات المزايدة لتأجير المحلات الشاغرة.

كما تم إثارة قضية ديون بدل الإيجار المتراكمة والمستحقة للديوان، ليخلص الإجتماع إلى الإتفاق على تنازل الديوان عن إستلام مستحقات كراء المحلات التجارية خلال فترة جائحة كوفيد 19 ( ثلاثة 03 أشهر)،

وتم كذلك تحديد رزنامة زمنية لدفع المستحقات المتبقية بين الطرفين عبر دفعات، إلى جانب ضبط برنامج للنشاطات الثقافية والفنية من أجل خلق ديناميكية تجارية في ديوان رياض الفتح بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف.

وأشارت المسؤولة الأولى عن القطاع إلى تسجيل عمليتين في سنة واحدة لإعادة تهيئة الديوا وتأهيله، وهذا ما لم يحدث منذ تأسيسه، إذ تم الانتهاء من الأشغال الاستعجالية التي انطلقت أواخر سنة 2022، وسيُشرع في تجسيد الأشغال الكبرى للمركب خلال السنة الجارية أين سيتم تجديد وتهيئة كل الفضاءات، الهياكل والتجهيزات.