هذه تعليمات وزير الصناعة الصيدلانية لضمان توفّر أدوية السرطان

شدّد زير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، على ضرورة التتبّع المستمرّ لتوفّر أدوية السرطان في الصيدلية المركزية للمستشفيات.

جاء ذلك في جلسة عمل ترأسها الوزير مساء الثلاثاء مع الخبراء العياديين في مجال طب الأورام. بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، وإطارات من الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، فقد خصّصت جلسة العمل “لمناقشة و تتبّع توفّر الأدوية المستعملة في علاج مرضى السرطان”.

وأوضح الوزير في كلمته أمام المشاركين أنّ “المنح الفوري لبرامج الاستيراد. وكذا التراخيص الخاصة بهذه الأدوية، يتمّ من خلال رواق أخضر تخصّصه الوزارة لتموين الصيدلية المركزية للمستشفيات”.

وأضاف الوزير أنّ “تسجيل الأدوية البيوعلاجية المماثلة و الأدوية الجنيسة، من قبل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، سيسمح بتنويع و تأمين مصادر التموين”.

وسيعزّز ذلك، حسب الوزير، من “توفّر الأدوية. مع خفض أسعارها. من خلال المنافسة في إطار المناقصات التي تقوم بها الصيدلية المركزية للمستشفيات”.

كما سيقوم الوزير قريبا بتنصيب لجنة لترقية الإنتاج المحلّي وتوجيه الاستثمار في مجال الأدوية المضادة للسرطان. من أجل ضمان التوفّر الدائم لهذه الأدوية، يضيف البيان.

بن باحمد: 90 بالمئة نسبة الإدماج في تصنيع بعض المنتجات الدوائية بالجزائر

وفي 19 مارس، ذكر وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد أن الجزائر تمكّنت من تصنيع منتجات صيدلانية بنسبة إدماج تصل إلى 90 بالمئة. بفضل عمليات البحث والتطوير التي تجريها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها لدى الافتتاح الرسمي لفعاليات الأيام العلمية حول”الاقتصاد الصيدلاني في الجزائر”. بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

وقال الوزير بن باحمد في كلمته إنّ مصالحه الوزارية تعمل وفق “معادلة قائمة على الاقتصاد الصيدلاني. مع الأخذ بعين الإعتبار نسبة الإدماج”. وهو ما مكّن من “تصنيع منتجات من مواد تصل إلى نسبة إدماج بـ 90 بالمئة، بفضل عمليات بحث وتطوير تمّ إنجازها بالجزائر”.

كما أوضح الوزير بأنّ القطاع “يعمل على تحقيق صناعة صيدلانية ذات قيمة مضافة عالية. قادرة على تلبية الاحتياجات الصحية. خاصّة المتعلّقة بالأدوية المستخدمة في الأمراض المزمنة وكذا العلاجات المبتكرة”.