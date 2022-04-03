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الجزائر

هذه تعليمات وزير النقل للمدراء الولائيين بخصوص مشاريع القطاع

الشروق أونلاين
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هذه تعليمات وزير النقل للمدراء الولائيين بخصوص مشاريع القطاع
ح.م
وزير النقل

 ترأس وزير النقل منجي عبد الله الأحد، اجتماعا عن بعد مع مدراء النقل الولائيين عبر التراب الوطني.

وحسب بيان للوزارة، فقد خصص هذا الاجتماع، للوقوف على وضعية القطاع في مختلف الولايات”.

ووجّه الوزير منجي في خلال الاجتماع “تعليمات” لمدراء النقل بـ”التنسيق المتواصل والتعاون مع الولاة في مختلف الملفات القطاعية ضمن آلية المجلس التنفيذي للولاية”.

كما أمر منجي مسؤولي النقل المحليّين بـ”تكثيف المتابعة الميدانية لمشاريع القطاع. وفتح قنوات الحوار مع الشريك الاجتماعي. واستقبال المواطنين والتكفّل بانشغالاتهم”.

إلى جانب ذلك شدّد وزير النقل على ضرورة “الوقوف على مختلف المشاريع القطاعية قيد الإنجاز وتلك المتوقفة وبحث سبل إعادة بعثها”، مع “الاعتماد على الرقمنة في مختلف الإجراءات الإدارية”.

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