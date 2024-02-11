هذه تفاصيلها.. إطلاق منصة رقمية لتقديم طلب التمويل

أطلق بنك التنمية المحلية منصة رقمية مخصصة لتقديم طلب التمويل عبر الإنترنت لإضفاء المزيد من الفعالية والشفافية والمرونة، حسبما أفاد به الأحد بيان للبنك.

وستسمح هذه المنصة الرقمية لزبائن البنك سواء كانوا خواص، مهنيين، أو شركات، الحصول على مختلف التمويلات بطريقة بسيطة وسريعة عبر الموقع الالكتروني للبنك www.bdl.dz أو من خلال استعمال هواتفهم الذكية عبر تطبيق DIGITBDL وذلك 24سا على 24سا و7 أيام على 7 ايام، يضيف البيان.

كما أوضح ذات المصدر أن هذه الخدمة تشمل جميع أنواع التمويلات التي يقدمها البنك الخاضعة للتمويل الكلاسيكي والإسلامي.

فبالنسبة للقروض الكلاسيكية، فإن طلب التمويلات عن بعد متعلق بالقروض الاستهلاكية وقروض الاستثمار وقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا والمؤسسات الكبيرة وحتى المؤسسات الناشئة وقروض الترويج السياحي.

أما بالنسبة للتمويلات الإسلامية، فإن الطلب عن بعد يخص الأفراد، كمرابحة استهلاكية ومرابحة سيارة وكذلك منتوج الإجارة المنتهية بالتمليك بالنسبة لشراء العقار.

أما فيما يتعلق بالشركات، فبإمكان زبائن البنك تقديم طلب تمويل لمرابحة الاستغلال ومرابحة الاستثمار، وفقا للمصدر ذاته.

ويمكن لمستخدمي هذه الخدمة إدخال المعلومات الأساسية لمشروعهم مثل مبلغ التمويل المطلوب ومدته وطبيعة المشروع.

كما تقدم هذه المنصة أيضا نموذجا للتمويل يسمح للمتقدمين بالحصول على تقدير لمبلغ تمويلهم من خلال عملية المحاكاة المتوفرة.

ومن أجل طلب التمويل عبر الإنترنت، يجب على مستخدمي الخدمة أولا إنشاء حساب من خلال رابط إعادة التوجيه على موقع البنك https://banqueenligne.bdl.dz/auth/register والضغط على تمويلاتي وطلب تمويل جديد واختيار نوع التمويل الذي يرغب الزبون طلبه وملء المعلومات المطلوبة مثل مبلغ التمويل والمدة والفائدة والضمانات.

وسيتم معالجة طلب الزبون من قبل بنك التنمية المحلية، بحيث سيتم إبلاغه بالموافقة أو الرفض خلال فترة زمنية محددة وفي الأخير تحديد موعد على مستوى الوكالة التي تم اختيارها من أجل إتمام الملف واستكمال التمويل.

وأكد البنك في بيانه أن طلب التمويل عبر الإنترنت يوفر العديد من المزايا لمستخدمي الخدمة بما في ذلك البساطة والسرعة بحيث يمكن لزبائن البنك تقديم طلباتهم للحصول على التمويل في بضع نقرات ومتابعته في الوقت الفعلي ويمكنهم أيضا متابعة حالة تقدم ملفاتهم في الوقت الفعلي.

كما تضمن هذه المنصة الزيادة في الشفافية بحيث يتم إبلاغ الزبائن بجميع مراحل إجراءات طلب التمويل، حيث سيحصل على معلومات كاملة عن التمويل، بالإضافة إلى المرونة بحيث يمكن للزبون اختيار نوع التمويل الذي يناسب احتياجاته.

وذكر البنك أنه قام خلال الشهر لجاري بإطلاق خدمة فتح الحسابات البنكية عبر الأنترنيت مجانية والتي تسمح لمستخدميها بفتح ثلاث أنواع من الحسابات وهي الحساب الجاري، حساب الادخار وحساب العملة الصعبة، بحيث تعد خطوة أساسية تهدف إلى التقرب أكثر من الزبائن ومواكبة التطورات الرقمية الحاصلة “خصوصا وأن 2024 ستكون سنة التحول الرقمي وعصرنة العمليات البنكية”، يقول البيان.