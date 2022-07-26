هذه تفاصيل الاصطياف في الإقامات الجامعية

الرئيس المدير العام لديوان السياحة لـ"الشروق":

أكّد أرزقي طاهر، الرئيس المدير العام لمؤسسة الديوان الوطني للسياحة أنّ برنامج التسجيلات للاصطياف على مستوى الإقامة الجامعية زموري بولاية بومرداس يشارف على الانتهاء، وعرف إقبالا كبيرا جدا من قبل المهتمين من مختلف ولايات الوطن.

وأوضح أرزقي طاهر، في تصريح لـ”الشروق اليومي”، بأنّ التسجيلات التي تتم على مستوى الموقع الرسمي للديوان تقتصر على الشباب فقط من كلا الجنسين ممن تتجاوز أعمارهم 18 عاما، ولا تخص العائلات في مرحلتها النموذجية، حيث يجري التحضير لكافة الإجراءات والتجهيزات للانطلاق في العملية رسميا في الفاتح أوت المقبل، وفق ما أعلن عنه وزير القطاع منذ أيّام.

وأفاد الرئيس المدير العام لـ”أونات” بأنّ الديوان يتكفل بمهمة السهر على راحة المصطافين في هذه العملية التي تطلق لأوّل مرة على مستوى الوطن والتي يتم تقييمها قبل تعميمها على بقية الإقامات في سنوات مقبلة إذا نجحت التجربة.

وأضاف المسؤول ذاته بأنّ الديوان يحرص على تسطير برنامج ثري يتمثل في تنظيم رحلات سياحية واستكشافية للزوار تشمل منطقة زموري وبومرداس وبعض المعالم الأثرية والسياحية في العاصمة للراغبين في ذلك وفق برنامج محدد ومضبوط سلفا بالتنسيق مع المعنيين.

وأردف المتحدث بأنّ مدّة الإقامة لا تتعدى الأسبوع بالنسبة للشخص الواحد من أجل تمكين الجميع من الحصول على فرصة الاصطياف خاصة في ظل التدفق الكبير للطلبات منذ الإعلان عن التجربة.

ويجري حسب الرئيس المدير العام لـ”أونات” معالجة التسجيلات في الأسبوع الأول والثاني والثالث والرابع وفق تواريخ التسجيل وطاقة استيعاب الإقامة، حيث سيقيم المصطافون في غرف تضم شخصين فقط، يستفيدون من جميع خدمات الديوان وجبة فطور الصباح بالإضافة إلى وجبة العشاء التي يحرص الجميع أن تكون في المستوى المطلوب. وأكّد أرزقي طاهر أنّ جميع المواطنين استحسنوا الفكرة التي تراعي ظروفهم المادية وتمكنهم من قضاء عطلة صيفية على شاطئ البحر بأقل التكاليف كما أنها تجمع بين النوعية والسعر المعقول، إذ لا تتجاوز مدّة الإقامة لأسبوع كامل حدود 12 ألف دج، بمعدل 1700 دج لليلة الواحدة.