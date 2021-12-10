هذه تفاصيل التاريخ المثير بين محاربي الصحراء وأسود الأطلس

خماسية "الخضر" في الأذهان ورباعية مراكش الأثقل للمغرب

يجمع المنتخبين الوطني الجزائري ونظيره المغربي تاريخ كروي مثير، مصحوب بالكثير من التنافسية والندية فوق الميدان، وهذا بناء على الماضي الطويل الذي يمتد إلى مطلع الاستقلال، ورغم أن آخر مباراة بينهما تعود إلى العام 2011، غلا أن منطق الداربي دائما يفرض نفسه بين محاربي الصحراء وأسود الأطلس، بدليل التكافؤ النسبي في عدد الانتصارات والتعادلات وحتى عدد الأهداف المسجلة.

تكافؤ نسبي.. تنافس وندية فنية صاحبتها عدة أزمات سياسية

تعود أول مباراة بين الجزائر والمغرب إلى العام 1965، حيث تم تدشينها بمباراة ودية جرت في ملعب 20 أوت بالجزائر العاصمة، وانتهت بالتعادل الأبيض، تلتها عدة وديات خلال النصف الثاني من الستينيات. أما أول مباراة رسمية فتعود إلى نسخة 67 من العاب البحر المتوسط، وانتهت بفوز الجزائر ب 3 أهداف مقابل هدف واحد، سجل ثلاثية الجزائر كل من عاشور ولالماس وجمعة في ملعب زويتن بتونس، لتتوالى الإثارة بين منتخبين جارين يشتركان في الطموح واللعب التقني، على غرار ما حدث في تصفيات “كان 70″، حيث فازت الجزائر ذهابا وإيابا ولو أنها لم تذهب بعيدا في هذه المنافسة، في الوقت الذي رد المغرب الاعتبار لنفسه في تصفيات “كان 72” حين انهزم بثلاثية مقابل هدف في الجزائر وربح في عقر دياره بثلاثية نظيفة.

خماسية “الخضر” في عرين الأسود تبقى في الأذهان

أما أثقل نتيجة في تاريخ المباريات بين البلدين فتعود إلى سبتمبر 1979، حين عاد المنتخب الوطني بفوز على وقع 5 أهداف كاملة مقابل هدف واحد، حيث فرض أبناء المدرب خالف ورايكوف منطقهم في ملعب الدار البيضاء، يفضل هجوم ناري قاده بن ساولة الذي سجل 3 أهداف، إضافة إلى قمري وعصاد الذي سجل كل واحد منهما هدف، في الوقت الذي سجل المغرب هدف الشرف ليمان عن طريق ركلة جزاء، ليعزز رفقاء ماجر المكسب بثلاثية في مباراة العودة حملت بصمات بلومي وكويسي وعصاد، وذلك في التصفيات المؤهلة إلى نسخة 80 من الألعاب الأولمبية. كما عرفت مرحلة الثمانينيات إثارة بين المنتخبين، خاصة في طبعات نهائيات كأس أمم إفريقيا، حيث فازت الجزائر بهدف لصفر في دورة 80، وتعادلات بنتيجة بيضاء في نسخة 86 بمصر، في الوقت الذي تقابلا مرتين في دورة المغرب 88، حيث عادت الكلمة للمغرب في دور المجموعات بهدف لصفر وتعادلات في المباراة الترتيبية، قبل أن تعود الكلمة لرفقاء دريد بركلات الترجيح.

مباراة مجنونة في “كان 2004” ورباعية مراكش أثقل فوز للمغرب

وفي الوقت الذي اقتصرت مباريات المنتخبين في نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات على الطابع الودي (لعبت 5 مباريات بين 1989 و1993)، فإن المباريات الرسمية عادت إلى الواجهة مطلع الألفية، والبداية بتصفيات مونديال 2022، والتي عرف فيها المنتخب المغربي كيف يحقق المبتغى رغم الندية والطابع المحلي السائد، حيث فاز المغرب ذهابا وإيابا بنفس النتيجة (2-1)، في الوقت الذي التقى المحاربون وأسود الأطلس في الدور ربع النهائي من “كان 2004″، في مباراة مثيرة وكانت مفتوحة على كل الاحتمالات، وفي الوقت الذي سار المنتخب الوطني بخطى ثابتة نحو التأهل إلى المربع الذهبي بفضل أسبقية هدف شراد، إلا أن المغاربة عادلوا النتيجة في آخر أنفاس الوقت الرسمي، ليتم اللجوء إلى الشوطين الإضافيين، حيث رجح اسود الأطلس الكفة بهدفين حرما أبناء سعدان من مواصلة المشوار، فيما تعود آخر المواجهات بين المنتخبين إلى تصفيات “كان 2012″، حيث فازت الجزائر في ملعب عنابة بفضل هدف يبدة سجله عن طريق ركلة جزاء، فيما تكبدت تشكيلة المدرب بن شيخة خسارة برباعية كاملة في ملعب مراكش، ما عجل بإقصاء العناصر الوطنية من التصفيات المؤدية إلى “كان 2012”.

تصفيات مونديال 2002

9 جويلية 2000: المغرب الجزائر 2-1

4 ماي 2001: الجزائر المغرب 1-2

نهائيات “كان 2004”

8 فيفري 2004: الجزائر- المغرب 1-3

تصفيات “كان 2012”

27 مارس 2011: الجزائر المغرب 1-0

4 جوان 2011: المغرب الجزائر 4-0

نتائج المباريات السابقة بين الجزائر والمغرب

مباريات ودية

1 نوفمبر 1965: الجزائر المغرب 0-0

6 مارس 1966: المغرب الجزائر 1-0

24 نوفمبر 1966: الجزائر المغرب 2-0

17 مارس 1968: المغرب الجزائر 0-0

30 أكتوبر 1969: الجزائر المغرب 1-0

31 أكتوبر 1973: الجزائر المغرب 2-0

7 أفريل 1974: المغرب الجزائر 2-0

31 أكتوبر 1974: الجزائر المغرب 0-0

3 جوان 1975: الجزائر المغرب 1-0

22 مارس 1989: الجزائر المغرب 1-1

24 ماي 1989 المغرب الجزائر 1-0

1 أفريل 1991: الجزائر المغرب 2-2

26 ديسمبر 1991 المغرب الجزائر 1-1

22 سبتمبر 1993: المغرب الجزائر 0-0

ألعاب البحر المتوسط 67

12 سبتمبر 1967: الجزائر المغرب 3-1

تصفيات “كان 70”

9 مارس 1969: الجزائر المغرب 2-0

22 مارس 1969: المغرب الجزائر 1-0

تصفيات “كان 72”

10 ديسمبر 1970: الجزائر المغرب 3-1

27 ديسمبر 1970: المغرب الجزائر 3-0

تصفيات الألعاب الأولمبية 80

9 ديسمبر 1979: المغرب- الجزائر 1-5

21 ديسمبر 1979: الجزائر المغرب 3-0

نهائيات “كان 80”

13 مارس 1980 المغرب الجزائر 0-1

نهائيات “كان 86”

8 مارس 1986: الجزائر المغرب 0-0

نهائيات “كان 88”

16 مارس 1988: المغرب الجزائر 1-0

7 أفريل 1988: المغرب الجزائر 1-1

تصفيات مونديال 2002

9 جويلية 2000: المغرب الجزائر 2-1

4 ماي 2001: الجزائر المغرب 1-2

نهائيات “كان 2004”

8 فيفري 2004: الجزائر- المغرب 1-3

تصفيات “كان 2012”

27 مارس 2011: الجزائر المغرب 1-0

4 جوان 2011: المغرب الجزائر 4-0

14 مباراة ودية:

7 تعادلات، فوز الجزائر في 4 مباريات وفوز المغرب في 3 مباريات.

16 مباراة رسمية

تعادلان، فوز الجزائر في 7 مباريات، فوز المغرب في 7 مباريات.

مجموع التعادلات: 9

مجموع انتصارات الجزائر: 11

مجموع انتصارات المغرب: 10

أثقل نتيجة

المغرب الجزائر 1-5

المغرب الجزائر 4-0

هجوم الجزائر سجل 35 هدفا

هجوم المغرب سجل 31 هدفا