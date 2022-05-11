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الجزائر

هذه تفاصيل التصنيف الجزائري للجامعات

الشروق أونلاين
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هذه تفاصيل التصنيف الجزائري للجامعات
ح.م
محمد بوحيشة

تهدف الجزائر إلى تصنيف عدد من جامعاتها في قائمة أفضل الجامعات في العالم آفاق 2024.

جاء ذلك في حديث للمدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي محمد بوهيشة، للقناة الإذاعية الثالثة.

وتحدّث بوهيشة للإذاعة الثالثة حول الترتيب الوطني (CEESA) الذي أنشأته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تصنيف الجامعات الجزائرية وفق المعايير المعتمدة عالميا.

وقال بوهيشة، إنّ هذا الترتيب الوطني سيعتمد في تصنيف للجامعات الجزائرية على معايير البيداغوجيا، البحث العلمي، الابتكار، الحوكمة، والانفتاح الدولي.

وسيسمح الترتيب الوطني بالحصول على فكرة دقيقة عن فرص الجامعة الجزائرية لمواكبة التصنيفات الدولية، حسب المتحدث.

وأضاف ذات المسؤول أنّ هدف القطاع، هو دخول عدد من الجامعات الجزائرية ضمن قائمة أفضل 500 جامعة في العالم، مع حلول العام 2024.

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