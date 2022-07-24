هذه تفاصيل التغييرات الجديدة في إدراة الشرطة وأمن الولايات

أجرى المدير العام للأمن الوطني حركة في إدارة الشرطة، بعد الموافقة عليها من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وهذه تفاصيلها.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، الأحد ، أن المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ على أشرف على:

1- تنصيب رئيس أمن ولاية بجاية سابقا، مراقب عام للشرطة بداوي علي، بصفة مدير شرطة الحدود.

2- تنصيب رئيس أمن ولاية المدية سابقا، مراقب الشرطة علالي عبد الحكيم، بصفة مدير الإدارة العامة خلفا لمراقب الشرطة بن خليفة عز الدين الذي استدعي لمهام أخرى.

3- تنصيب رئيس أمن ولاية سطيف سابقا، مراقب الشرطة مراد زناتي، بصفة مدير الشرطة القضائية، خلفا لمراقب الشرطة شاقور محمد الذي استدعي لمهام أخرى.

4- تنصيب مديرة المستشفى المركزي للأمن الوطني سابقا، مراقب الشرطة ماضي سلمى، ولأول مرة إمرأة بمرسوم رئاسي بصفة مدير الصحة، النشاط الاجتماعي و الأنشطة الرياضية، خلفا لمراقب الشرطة بوأحمد بوبكر الذي استدعي لمهام أخرى؛

5- تنصيب المفتش الجهوي لشرطة الغرب سابقا، مراقب الشرطة بوصلاح يحيي، بصفة مدير الموارد البشرية، خلفا لمراقب الشرطة سي محند محند السعيد الذي استدعي لمهام أخرى.

6- تنصيب مدير الدراسات المكلف بالأمانة العامة للمديرية العامة للأمن الوطني سابقا،مراقب الشرطة فيصل حساني بصفة مدير التكوين خلفا لمراقب الشرطة محمد سرير الذي استدعي لمهام أخرى.

حركة واسعة في إدارة الشرطة وأمن الولايات

أجرى المدير العام للأمن الوطني حركة في إدارة الشرطة وأمن الولايات، تمت الموافقة عليها من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضح بيان للمديرية، الأحد، أن الحركة تضمنت تعيين وإنهاء مهام 5 مدراء مركزيين و17 رئيس أمن ولاية مع تعيين ولأول مرة في تاريخ الشرطة الجزائرية إمرأة على رأس أمن ولاية.