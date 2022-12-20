هذه تفاصيل الملصق الرسمي لـ “شان” الجزائر

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، واللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا للمحليين، التي ستقام بالجزائر،عن الملصق الرسمي للبطولة.

وذكر “الكاف” عبر موقعه إن الملصق الرسمي، يمثل إحدى البوابات الجزائرية الشهيرة وهي “بوابة مسجد سيدي بومدين” في تلمسان.

وأوضح: “القصة في الملصق هي تفاصيل رحلة الشعب الجزائري ونسيجهم: مكان رمزي، جوهرة معمارية خالصة.

وأضاف: “الملصق حمل اللون البرتقالي في إشارة إلي دفء الصحراء التي تهز جنوب البلاد وكذلك برائحة الحمضيات”.

وتابع “الكاف”: “الجزائر هي واحدة من أكبر منتجي البرتقال في العالم، وبما أنه يجب أن يكون لكل تحفة عنوان، فإن الملصق الرسمي لبطولة أمم أفريقيا يحمل العنوان: مرحبا، الجزائر ترحب بأفريقيا”.