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اقتصاد

هذه تفاصيل بيع أسهم القرض الشعبي الجزائري

الشروق أونلاين
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هذه تفاصيل بيع أسهم القرض الشعبي الجزائري
ح. م
بورصة الجزائر.

أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها عن منحها عقب الاجتماع الذي عقدته اليوم، الخميس 18 جانفي، تأشيرتها على المذكرة الإعلامية المتعلقة بالطرح العام الأولي لبيع أسهم القرض الشعبي الجزائري.

حسب بيان اللجنة، فسيطرح القرض الشعبي الجزائري 60 مليون سهم من رأسماله للاكتتاب، وهو ما يمثل 30 بالمئة من رأس ماله. وسيتم بيع السهم الواحد ب2300 دج، وهذا بداية من 30 جانفي إلى غاية 28 فيفري 2024.

وهي الأسهم التي يمكن شراؤها لدى الوسطاء المكلفين بالبيع والذين تم ذكرهم في البيان، منهم: القرض الشعبي الجزائري، بنك الفلاحة و التنمية الريفية، بنك التنمية المحلية، بنك الجزائر الخارجي، البنك الوطني الجزائري.

شراء هذه الأسهم يكون متاحا لكل من الأشخاص الطبيعيين المقيمين من ذوي الجنسية الجزائرية، الأشخاص الطبيعيين العاملين لدى القرض الشعبي الجزائري، المستثمرين المؤسساتيين والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري.

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