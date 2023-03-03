هذه تفاصيل تفكيك أخطر “كارتيلات” المهلوسات بوهران

توقيف 13 شخصا بينهم بارونات

أفضت الحرب المستمرة ضد كارتيلات التهريب الدولي واستيراد “حبوب الهلوسة”، في وهران، إلى توقيف 13 شخصا من ضمنهم شخصان في حال إيقاف وحجز ما يقرب عن 105500 كبسولة من نوعي بريغابالين وإكستازي في ثلاث عمليات منفصلة تم إنجازها في أقل من 24 ساعة من قبل فصيلة الأبحاث لدرك وهران وفرقة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية.

وأسفرت العمليات الأمنية النوعية، عن توقيف مهربين دوليين يشكلون “سوبر كارتيلات” كانت تسيطر على نحو ثلث تجارة المهلوسات في غرب الوطن تحديدا، كما استطاعت الأجهزة الأمنية الجزم بصفة قطعية بأن العلاقة بين الهجرة غير النظامية والاتجار في المخدرات قائمة وثابتة، والتداخل حاصل في عمل شبكات تهريب الممنوعات وعصابات تسفير البشر، في أعقاب حجز معدات تهريب بحرية متطورة تخص قوارب نفاثة ومركبات بحرية ذات محرك من قبيل دراجات مائية “جيت سكي”.

وفي التفاصيل نجحت الخميس، فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في وهران بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية بقديل شرق عاصمة الولاية، في الإطاحة بتشكيل عصابي دولي خطير مكون من أربعة أفراد تتراوح أعمارهم بين 22 و29 عاما ينحدرون من ولاية وهران، وحجز شحنة من حبوب إكستازي قدرها 87 ألف كبسولة من ذات الحبوب الخطيرة.

وحسب ما أفاد به النقيب يحياوي بالمجموعة الولائية لدرك وهران، فإن العملية الخطيرة جاءت على إثر ورود معلومات هامة من مصالح الاستعلامات تفيد بوجود أشخاص على صلة بجناية التهريب الدولي للأقراص الطبية المخدرة، الأمر الذي استدعى وضع تشكيل أمني محكم أدى إلى تمشيط الشريط الساحلي الشرقي لوهران، كللت العملية بتوقيف شاب على متن دراجة نارية من نوع “تيماكس”، وبعد إخضاع هذه الأخيرة إلى تفتيش دقيق، تم العثور في أسفل مقعدها، على كيس من البلاستيك معبأ بحبوب إكستازي. وبيّن البحث الأولي، أن الموقوف، كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمؤثرات العقلية.

إجراءات التفتيش المتواصلة في هذه القضية، أفضت إلى توقيف ثلاثة أشخاص آخرين وحجز دراجتين أخريين والعثور على كمية كبيرة من حبوب الهلوسة بمقدار 87000 كبسولة من إكستازي ذات تأثير 300 ملغ، كما تم من حجز مبلغ مالي معتبر يشتبه في كونه من متحصلات المتاجرة في هذا النشاط التهريبي الدولي المحظور، لم يتم الكشف عن قيمته لسرية التحقيق المستمر وكذا هواتف نقالة ذكية. المتهمون الأربعة وجهت إليهم عدة تهم تخص جناية التهريب الدولي المهدد للأمن الوطني والصحة العمومية وجناية نقل وتهريب وتخزين وشحن مؤثرات عقلية، جناية المتاجرة في مواد صيدلانية خطيرة.

كما نجحت صباح الخميس، فرقة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن وهران، في وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة، تورط أفرادها في حيازة وتخزين ونقل المخدرات (كيف المعالج) والمواد الصيدلانية ذات خصائص مؤثرة مع عرضها للبيع بطريقة غير مشروعة، ضمن جماعة إجرامية منظمة، أسفرت العملية عن الإيقاع بشخصين يبلغان 20 و23 عاما، أحدهما من ذوي السوابق العدلية.

الأبحاث الأمنية المنجزة، سمحت بضبط 5100 كبسولة من نوع بريغابالين ذات تأثير 300 ملغ، مع حجز كمية من الكيف المعالج مع مركبتين نفعيتين، تستعملان في نقل وتوزيع حبوب الهلوسة.

وأوضحت ذات المصادر الأمنية، أن هذا التدخل تم بفضل كمين أمني محكم مكن من ضبط الشخصين المعنيين متلبسين بحيازة “الأقراص الطبية المخدرة”.

حجز سلاح ناري

وتأتي هذه العملية الخطيرة، بعد أقل من 24 ساعة، من عملية مماثلة، إذ تمكنت مساء الأربعاء ذات الفرقة الأمنية في وهران، من الإيقاع بتشكيل إجرامي خطير، مكون من تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و45 من ذوي السوابق العدلية من ضمنهم مهربان دوليان أحدهما موضوع أمرين بالقبض وآخر محل بحث وفقا لحكم قضائي، بحيث تم حجز 12890 كبسولة من نوعي بريغابالين “ليريكا” وصاروخ وكذا مبلغ مالي يشكل عائدات المتاجرة قدره 246 مليون سنتيم وكمية من المجوهرات النفيسة من المعدن الأصفر، أسلحة محظورة، سلاح ناري “مسدس”، 11 دراجة نارية فاخرة، مع ضبط مركبتين، إضافة إلى معدات خطيرة منها وسائل تستعمل في رحلات الإبحار السري تخص قارب نزهة بطول 5.20 م مزود بمحرك 80 حصانا بخاريا ودراجة مائية “جيت سكي”.