هذه تفاصيل حفل زواج “أحد أشهر الأمراء العازبين في العالم”

بدأت الخميس في سلطنة بروناي احتفالات تستمر عشرة أيام بمناسبة زواج الأمير عبد المتين (32 عاما)، الذي عُرف كأحد أشهر الأمراء العازبين في آسيا والعالم.

وأقيمت مراسم إسلامية لمناسبة زفاف الأمير وعروسه يانغ موليا أنيشا روزناه (29 عاما) حفيدة أحد مستشاري السلطان، الخميس، في مسجد السلطان عمر علي سيف الدين ذي القباب الذهبية في العاصمة بندر سري بيغاوان.

🚨 JUST IN 🚨 11 Januari 2024 Sedang berlangsung Majlis Pernikahan Pengantin Diraja, Pengiran Muda ‘Abdul Mateen Bolkiah dan YM Dayang Anisha Rosnah Isa-Kalebic di Masjid Omar Ali Saifuddien, Brunei Darussalam#RoyalWedding #Brunei #BruneiRoyalWedding #PrinceMateen https://t.co/kzz4H1Daum pic.twitter.com/TWAuBNbLMU — 🍉Arif E.🍉 (@arfdy12) January 11, 2024

ونقلت سيارة فاخرة الأمير الشاب ببزته التقليدية البيضاء المزينة بتطريزات على شكل الماس وعماماته التقليدية المنسجمة معها، إلى المسجد.

ومتين هو الابن العاشر للسلطان حسن بلقيه (77 عاما) أحد أقدم حكام العالم في السلطة ويقود النظام الملكي منذ تنازل والده عن العرش في 1967.

وكما هو متوقع، سوف يتضمن العرس العديد من الفعاليات الفخمة في أكثر من منطقة بسلطنة بروناي، بحضور ملوك وأمراء ونجوم من جميع أنحاء العالم، ووفقًا لمجلة بيبول، فإن عقد الزواج تم في مسجد السلطان عمر علي سيف الدين.

أما في 14 جانفي، فسوف تقام مأدبة ملكية للضيوف القادمين من جميع أنحاء العالم. ومن المقرر أيضًا تنظيم عرض في عاصمة بروناي بندر سيري بيجاوان، قبل انتهاء الاحتفالات في 16 جانفي.

وتُتوج احتفالات الزفاف الملكي الأحد بحفل فخم في القصر الضخم المكون من 1788 غرفة وموكب عبر المدينة. ويتوقع مشاركة أعضاء من العائلات المالكة الكبرى في العالم وعدد من القادة السياسيين.

في الأسبوع المقبل، سيجول الزوجان الملكيان المتزوجان حديثا في موكب كبير في شوارع العاصمة بندر سيري باجاوان ، وللحد من الاحتفال, ستقام مأدبة ملكية يوم 15 جانفي.

وكان الأمير عبد المتين شارك صورة له وخطيبته للاحتفال بالعام الجديد، وظهرا وهما يقفا جنباً إلى جنب، معلقا: “أتمنى لكم كل التوفيق لعام 2024”.

ويُعد الأمير عبد المتين أحد أشهر أعضاء العائلة الملكية، وهو طيار مروحية في القوات الجوية لبلاده وتشبهه وسائل الإعلام في أغلب الأحيان بالأمير هاري، ثاني أبناء ملك بريطانيا تشارلز الثالث.

وتخرّج عبد المتين من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية المرموقة، وهو أيضاً لاعب بولو مشهور مثل بلاده في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا 2019.

وفي السنوات الأخيرة لعب دورا متزايدا في الدبلوماسية الدولية ورافق والده في جنازة الملكة إليزابيث الثانية وتتويج تشارلز الثالث والملكة كاميلا في ماي الماضي.