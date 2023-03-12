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هذه تفاصيل سرقة فيلا اللاعب محمد صلاح  

الشروق أونلاين
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هذه تفاصيل سرقة فيلا اللاعب محمد صلاح  
ح.م
الدولي المصري محمد صلاح

ذكرت وسائل إعلام مصرية، الأحد، أن أجهزة الأمن تكثف جهودها لكشف غموض تعرض فيلا نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح في القاهرة للسرقة.

وأفادت وسائل الإعلام أن الأجهزة الأمنية في منطقة التجمع الأول شرقي العاصمة المصرية تلقت بلاغًا، بتعرض فيلا محمد صلاح للسرقة.

وذكرت مصادر أمنية أن ابن خال محمد صلاح قام بالإبلاغ عن السرقة عند مروره على الفيلا بالتجمع، حيث لاحظ فتح أحد شبابيك الفيلا، وبالدخول وجد بعثرة في إحدى الغرف.

وتبين بعد المناظرة الأولى لحالة الغرف بعد السطو ‏عليها أن ‏اللصوص قاموا بسرقة ملابس رياضية لصلاح كان يحتفظ بها داخل فيلته في القاهرة الجديدة ‏فضلا عن اختفاء ‏ميداليات حصل عليها عقب فوزه ببطولات كبرى ومناسبات كروية هامة”.‏

وتواصل النيابة العامة في القاهرة، سماع أقوال شهود العيان، والعاملين في مكان سرقة فيلا محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، للتوصل إلى هوية المتهم بالسرقة، وذلك عقب اكتشاف الواقعة.

وتستمع النيابة المصرية إلى أقوال العاملين في الزراعات والأمن المسؤول عن تأمين الفيلا والفيلات المجاورة لمنزل اللاعب الدولي الشهير.

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