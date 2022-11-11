هذه تفاصيل عملية التوظيف الواسعة لوزارة الدفاع

كشفت وزارة الدفاع الوطني عن تفاصيل وشروط عملية توظيف المستخدمين المدنيين الشبيهين.

وأعلنت الوزارة عن فتح باب التوظيف بصفة مستخدمين مدنيين شبيهين لفائدة مختلف قيادات القوات، المديريات والمصالح المركزية وقيادات النواحي العسكرية.

وفيما يلي شروط التوظيف حسبما نشرته وزارة الدفاع عبر موقعها الالكتروني:

1- الجنسية الجزائرية.

2- سن توظيف المترشحين عند تاريخ 31 ديسمبر 2023 لا يتعدى خمسة وثلاثين (35) سنة بالنسبة للرتب التي يعادل أو يقل تصنيفها الصنف 6، ولا يتعدى أربعين (40) سنة بالنسبة للرتب التي يعادل أو يفوق تصنيفها الصنف 7.

3- تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية

4- حيازة شهادة في الاختصاص المطلوب

5- الإقامة في الولاية التي يفتح فيها المنصب

6- النجاح في مسابقة القبول.

مكونات الملف الأولي:

1- طلب خطي يدرج فيه العنوان ورقم الهاتف

2- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

3- تملء بطاقة المعلومات من طرف المترشح وفق النموذج المرفق

4- نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة في الرتبة المعنية

5- نسخة من شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية

6- نسخة من شهادة الإقامة في الولاية التي يفتح فيها المنصب

7- شهادة التأهيل الطبي

8- صورة شمسية ترفق ببطاقة المعلومات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ملفات الترشح تودع، في أجل أقصاه شهر واحد (01) ابتداءً من تاريخ صدور أول إعلان في الجرائد اليومية الوطنية (08 نوفمبر 2022).