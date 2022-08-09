هذه تفاصيل عملية حجز مستلزمات طبية منتهية الصلاحية بقيمة 2 مليون أورو

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، من توقيف 3 أشخاص وحجز مستلزمات طبية منتهية الصلاحية قيمتها 2 مليون أورو.

وجاء ذلك في إطار محاربة الجريمة المنظمة، حيث تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، بحر هذا الأسبوع من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية، من بينهم رعية أجنبية، كانت تقوم بتهريب الأموال نحو الخارج عن طريق تضخيم الفواتير وتبييض الأموال، من خلال شركة مختصة في استيراد المستلزمات الطبية.

المحجوزات:

– كمية من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية، قيمتها بـ 02 مليون أورو

– 04 سيارات

– أختام مقلدة

– أجهزة كمبيوتر.

الأموال المهربة إلى الخارج:

– 01 مليون و600 ألف أورو.

– 75 مليون ين ياباني.

الضرر المالي للخزينة العمومية:

– 65 مليار سنتيم.

في حين تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.