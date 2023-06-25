هذه تفاصيل لقطة ابنتي فاطمة مع رئيس الجمهورية

لاعب أولمبي الشلف احميدة زناسني يصرح:

كشف لاعب جمعية الشلف احميدة زناسني المتوج مؤخرا رفقة فريقه بكأس الجماهير تفاصيل عن لقطة ابنته فاطمة التي سلمت على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أجواء صنعت الحدث في ملعب ميلود هدفي بوهران وتم تداول صورها على نطاق واسع وسط موجة من الإشادة والتنويه على تلك الصور والحديث الذي جمع بينهما خلال عملية تسليم الميداليات، حيث أكد زناسني بأن اللقطة تمت بعفوية سواء من جانب ابنته فاطمة أو من طرف الرجل الأول في البلاد عبد المجيد تبون.

لم يخف لاعب جمعية الشلف أحميدة زناسني فرحته بعد التتويج مؤخرا بكأس الجمهورية بألوان جمعية الشلف على حساب شباب بلوزداد خلال المباراة التي احتضنها ملعب المرحوم ميلود هدفي بوهران، وبقدر اعتزازه باللقب الأول بمشواره الكروي والثاني من هذا النوع في مسار جمعية الشلف، فقد فرح كثيرا بالحديث العفوي الذي صنع الحدث بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وابنته فاطمة التي رافقها إلى أرضية الميدان خلال حفل تسليم الميداليات مباشرة بعد إعلان صافرة النهاية بفوز صقور الونشريس.

وأكد زناسني في حديث هاتفي خص به إذاعة الشلف بأن صور ابنته التي خطفت الأضواء مع رئيس الجمهورية تمت بصفة عفوية، مؤكدا انه حين جاء دوره لتسلم الميدالية اقترح رئيس الجمهورية أن يمنحها لابنته فاطمة التي اصطحبها معه فوق أرضية الميدان، ثم تحدث معها رئيس الجمهورية قائلا لها: “من أنت”، فردت عليه بالقول: “أنا فاطمة”، ليخاطبها بعبارة “انتي شابة” (أي أنت جميلة)، ما جعلها تسلم على رأسه بعفوية، مشيدة بكلامه في حقها بصفة عفوية، وقال زناسني بأن هذا يدخل في تربية وتقاليد العائلة، وهو أننا نسلم على الرأس احتراما للوالدين والأجداد وجميع أفراد العائلة، مثلما يحصل مع الوالد أو أي شخص آخر، وهو الأمر الذي جسدته ابنته فاطمة بعفوية على هامش الحديث الذي جمعها برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

من جهة أخرى، عبر اللاعب زناسني عن اعتزازه بعد اختيار صفحة رئاسة الجمهورية صورة ابنته مع الرئيس تبون كصورة للموسم، مؤكدا ان كل هذا تم بعفوية وحديث متبادل دون أي بروتوكولات بين رئيس الجمهورية وابنته فاطمة التي كانت حسب قوله فأل خير عليه وعلى فريقه جمعية الشلف الذي توج بكأس الجمهورية، متمنيا مزيدا من التميز والنجاحات في المواسم المقبلة، كما أن ابنته فاطمة حسب زناسني قد صنعت الحدث في بيت جمعية الشلف خلال وبعد نهائي كأس الجمهورية وهي التي شاركت اللاعبين أجواء الاحتفالات في الفندق وخارجه، مضيفا أن جميع اللاعبين يحبون معاملتها بالنظر إلى روحها المرحة، وتصرفاتها البريئة، ما جعلها حسب قوله تصنع أجواء مميزة وهي التي تبلغ من العمر خمس سنوات وتدرس في الطور التحضيري.

وبعيدا عن الأجواء المميزة التي ميزت لقطة ابنته فاطمة مع رئيس الجمهورية، فقد استغل اللاعب زناسني الفرصة ليوجه تحياته لجمهور جمعية الشلف على وقفته الكبيرة مع فريقه وتنقله بأعداد غفيرة إلى ملعب وهران، ما جعله يكون السند الحقيقي للاعبين في المدرجات وشكل محفزا مهما لجميع الجهود فوق المستطيل الأخضر، كما وجه شكره للطاقم الفني وزملائه اللاعبين والهيئة المسيرة على كل الجهود المبذولة، متمنيا مزيدا من التتويجات والتألق لفريق جمعية الشلف حتى يكون دوما في مستوى تطلعات وطموحات أنصاره ومحبيه.