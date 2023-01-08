هذه تفاصيل مخطط تأمين منافسة شان الجزائر

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن الجزائر جاهزة لاستقبال الوفود الرياضية المشاركة في “الشان”، وذلك من خلال تسطير مخطط أمني يضمن الأمن والحماية للجميع.

وقال الوزير، خلال زيارته، السبت، لمركز المتابعة والسيطرة التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الجزائر مستعدة من خلال قدرة عناصر الأمن الوطني على المتابعة الدؤوبة لتوفير الأمن والحماية لكل الوفود الرياضية والضيوف عبر مسالك العبور والإيواء وعلى مستوى الملاعب.

وأضاف الوزير: “إننا مطمئنون على جاهزية مصالح الأمن الوطني وقدرتها على تحمل المسؤولية من أجل أن تكون البطولة الإفريقية في المستوى الراقي الذي نأمل الوصول إليه”.

من جهته، استعرض، مراقب أول للشرطة داود محند الشريف، المخطط التنظيمي الذي سطرته المديرية العامة للأمن الوطني لتأمين منافسة “شان-2022”.

وقال مدير الأمن العمومي أن مصالح الأمن الوطني شرعت في الإجراءات الأمنية على مستوى الحدود، انطلاقا من تنصيب خلايا مشتركة للمتابعة والتنسيق على مستوى المطارات المعنية.

وأضاف: “أعطيت التعليمات لتسهيل العبور من خلال تبسيط عملية منح التأشيرة والمعالجة السريعة للأمتعة والتجهيزات المرافقة”.

وتابع مدير الأمن الوطني: “مصالح الأمن الوطني عبر الولايات المعنية بالحدث الإفريقي ستعمل على تعزيز مخططات الحماية والأمن عبر المطارات المعنية من خلال تدعيم التشكيلات الشرطية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة”.

وعن تسيير حركة المرور أوضح أنه سيتم تسيير تدفق المناصرين على مستوى الملاعب أو حول مواقع الإيواء، علاوة عن استغلال الحوامات لتوجيه التشكيلات العاملة في الميدان وإقحام كوكبة من الدراجات النارية عبر مختلف المحاور.

وأكد مدير الأمن العمومي، مراقب أول للشرطة داود محند الشريف أن مركز القيادة والسيطرة للمديرية العامة للأمن الوطني سيلعب دورا محوريا في عملية المراقبة العامة لمختلف المواقع المعنية بهذا الحدث الرياضي.