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الجزائر

هذه تفاصيل مسابقات توظيف 1725 أستاذ باحث

الشروق أونلاين
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هذه تفاصيل مسابقات توظيف 1725 أستاذ باحث

كشفت وزارة التعليم العالي، الأحد، عن تفاصيل مسابقة توظيف 1725 أستاذ باحث، بعنوان سنة 2024.

وأعلنت الوزارة في بيان لها،  عن الشروع في تنظيم مسابقات توظيف لشغل  1725 منصب مالي للإلتحاق برتب الأساتذة الباحثين بعنوان سنة 2024.

ودعت الوزارة الراغبين في الترشح للالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم “ب”  إلى إيداع ملفات ترشحهم حصريا عبر المنصة الرقمية برغرس” عبر الرابط الإلكتروني: https://progres.mesrs.dz/webrecrutement/

وقد حددت الرزنامة الزمنية لتنظيم التوظيف و/ أو المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم “ب” بالمؤسسات الجامعية على النحو التالي:

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