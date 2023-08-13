هذه تفاصيل مشاركة مسلمة محجبة في فيلم” باربي”

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاة محجبة جسدت دور “باربي مسلمة” في الفيلم الشهير الذي رفضت العديد من الدول العربية عرضه.

وقالت عارضة الأزياء الباكستانية أمينة (24 سنة)، أن الاختيار وقع عليها من قبل طاقم الفيلم من خلال الوكالةالمتخصصة بعروض الأزياء في بريطانيا المعروفة باسم”بام”.

وكشفت أمينة أنها كانت تحب اللعب بالدمي وتزيينها بقطع الملابس وتصفيف شعرها، ولم تر أي تشابه بينها وبين باربي في طفولتها، لهذا كانت متخوفة من اختيارها لهذه التجربة، وفق ما صرحت به لموقع” ذا ناشيونال” الاماراتي.

ولم تخف “باربي المسلمة “قلقها من أن ظهورها في الفيلملن يكون مناسبا لمنطقة الشرق الأوسط وعدم اقتناعها بأن”باربي” تشبه ثقافتنا كمجتمعات عربية.

أضافت، أنها عندما وصلت موقع التصوير، فوجئت بوجود العديد من الشخصيات من جنسيات عديدة والذين جسدوا شخصيات مختلفة من الدمية “باربي” في أحداث الفيلم، فشعرت بالراحة.

اعتمدت صانعة المحتوى الباكستانية، بدلة باللون البرتقالي مع خمار بنفس اللون ولكن بدرجة أفتح، بينما كانت تعتقد أنها سترتدي ثيابا وردية، وهو اللون الشهير لباربي، ولكن الوكالة اختارت لها البرتقالي.

واستغرق تصويرالمشهد الذي ظهرت فيه أمينة مع زميلاتها 15 ساعة متواصلة، واضطرت إلى التكتم على مظهرها بعد توقيع اتفاقية عدم إفشاء السر.