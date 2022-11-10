هذه تفاصيل مشروع المدرسة الجزائرية الدولية بفرنسا

جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا موقعا من قبل الوزير الأول يتضمن تفاصيل مشروع المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا.

وتضمن العدد 72 من الجريدة مرسوما تنفيذيا رقم 22-371 مؤرخ في 27 أكتوبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-308 المؤرخ في 16 اكتوبر 2001 والمتضمن احداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها.

وحسب المرسوم “يسمح للتلاميذ ذوي الجنسية الأجنبية الالتحاق بالمدرسة حسب كيفيات تحدد بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالتربية الوطنية”.

كما يلزم التلاميذ ذوو الجنسية الأجنبية بدفع نفقات التمدرس، يحد مبلغها بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالشؤون الخارجية والترية الوطنية والمالية.

المادة 11 من المرسوم، توضح الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس التوجيه والتسيير الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية وهم كالتالي: ممثل السفير، نائبا للرئيس، رئيس المصلحة المكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا، مدير المدرسة، المستشار في التربية، المسير المالي، العون المحاسب، ممثل للأساتذة ينتخبه نظراؤه عن كل مرحلة، ممثل للتلايمذ ينتخبه نظراؤه عن كل مرحلة، رئيس جمعية أولياء التلاميذ، ويتولى مدير المدرسة أمانة مجلس التوجيه والتسيير.

وأشارت المادة 18 إلى أن مدير المدرسة يعين بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتربية الوطنية من بين موظفي ادارة مؤسسات التعليم ،وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

كما يوظف المستخدمون وفق عدد المناصب المالية المقترحة، بعد موافقة لجنة خاصة تنشأ لدى سفارة الجزائر بفرنسا تكلف بانتقاء المترشحين. حسب المرسوم ذاته.

ويتم توظيف مستخدمي التعليم والإدارة والدعم للمدرسة بفرنسا بموجب عقد، وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في البلد المضيف. تشير المادة 23.

أما مناصب الشغل والتعددات اللازمة لسير المدرسة وكذا شروط وكيفيات التوظيف ودفع أجور المستخدمين، فتحدد بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالخارجية والتربية والمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

تعيين مديرة جديدة للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا

تم بموجب مرسوم رئاسي تعيين صونيا بخوش، مديرة للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا.

وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا مؤرخا في 25 سبتمبر سنة 2022، يتـضـمــن تعيين صونيا بخوش، مديرة للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا.

وكانت بخوش تشغل منصب مديرة التكوين بوزارة التربية قبل أن يتم تحويلها إلى المنصب الجديد بموجب مرسوم رئاسي صدر بذات العدد من الجريدة الرسمية.