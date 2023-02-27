هذه تفاصيل مشروع عصرنة ملعب 5 جويلية

أكد المدير العام للتجهيزات العمومية بوزارة السكن، مايدي طيفور، أنه سيتم إطلاق مناقصة جديدة لاختيار المؤسسة التي ستتكفل بعصرنة ملعب 5 جويلية.

وقال مايدي طيفور، لقناة “الشروق نيوز”: “سيتم تغطية ملعب 5 جويلية، وعصرنته، حيث تم إلغاء المناقصة الأولى، لأن العروض التي قدمت فاقت الغلاف المالي، وسيتم إطلاق مناقصة أخرى، لاختيار مؤسسة للإنجاز”.

وأضاف: “ملعب 5 جويلية، ستكون كل مدرجاته مغطاة، وسيتم إضافة 14 ألف مقعد، لتصبح سعته 80 ألف متفرج”.

وتابع : “لم يتم تحديد موعد انطلاق الأشغال بملعب 5 جويلية”.

أما بخصوص الملاعب الجديدة التي سيتم إنجازها، فقال مايدي طيفور: “السيد رئيس الجمهورية، أعلن عن ملعبين، الأول على مستوى ولاية ورقلة والثاني ببشار، ولحد الساعة لم يتم تسجيل هذه العمليات، وإذا أوكلت عملية الإنجاز لوزارة السكن سنقوم بنفس الإجراءات التي قمنا بها في الملاعب الأخرى”.